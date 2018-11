Oschatz

Der Stadtrat geht von dem Vorhaben ab, im Bereich der Straße An den Steinkreuzen Platz für ein oder zwei weitere Eigenheime zu schaffen. Der Stadtrat folgte in der jüngsten Sitzung einer Empfehlung des Bauamtes und hob den dafür vorgesehenen Bebauungsplan auf.

Unvertretbarer Aufwand

Ursache für diese Entscheidung sind natur- und artenschutzrechtliche Belange. Auf diese haben entsprechende Institutionen in der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange hingewiesen. Konkret handelt es sich um den Ersatz einer Streuobstwiese, die im Zuge der Erschließung weichen und anderswo neu angelegt werden müsse. Der damit verbundene Aufwand sei dem späteren Eigentümer im Fall einer Erschließung nicht zuzumuten, da die Schaffung von einem oder zwei neuen Eigenheimen dazu in keinem angemessenen Verhältnis stünde, heißt es in der Beschlussvorlage, die den Räten vorlag.

Biotop würde zerstört

Die vorgesehene Fläche ist als Biotop eingestuft. Mit dem Verlust der Streuobstwiese ginge Lebensraum besonders schützenswerter Arten verloren. Die Schaffung einer neuen Streuobstwiese wäre Grundlage für eine Ausnahmegenehmigung entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes. Die Prüfung, ob eine Wiese für so wenige Eigenheime geopfert werden könne, bedürfe eines weiteren Verwaltungsverfahrens.

Von Christian Kunze