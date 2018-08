Oschatz/Liebschützberg

Im Stadtgebiet von Oschatz und weiten Teilen der Gemeinde Liebschützberg saßen die Leute am späten Dienstagabend ganz plötzlich im Dunkeln: Von einem Stromausfall waren nach Angaben des Energieversorgers Mitnetz Strom in der Zeit von 21.45 Uhr bis 0.50 Uhr rund 4500 Kunden betroffen. Laut Pressesprecherin Evelyn Zaruba ging in Oschatz bei rund 3300 Abnehmern das Licht aus.

Liebschützberg betroffen

In der Nachbargemeinde Liebschützberg summierten sich die restlichen betroffenen Privatkunden und Firmen. Konkret war dies in Borna, Clanzschwitz, Gaunitz, Klötitz, Zaußwitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Terpitz, Schönnewitz und Wadewitz der Fall. Auch Haushalte im Oschatzer Ortsteil Lonnewitz seien ohne Strom gewesen, teilt Evelyn Zaruba weiter mit. Aufgrund dessen seien auch Schwankungen im übrigen Stromnetz zu verzeichnen gewesen. Wenn also in manchem Haus das Licht im genannten Zeitraum hin und wieder flackerte, dann war der Stromausfall dafür der Grund, so Zaruba.

Weitere Unterbrechungen möglich

Als Ursache für den Defekt nannte sie gegenüber der Oschatzer Allgemeinen Zeitung Kabelfehler gleich an zwei Stellen: Im Bereich des Sperlingsbergs unweit vom Stadtzentrum entfernt sowie nahe des Umspannwerks am Wellerswalder Weg im Oschatzer Norden. Dort waren am Mittwoch im Laufe des Tages noch Mitarbeiter am Werk, um die Schäden zu beheben. „Aufgrund der Arbeiten ist es durchaus möglich, dass es im Tagesverlauf noch einmal zu Unterbrechungen im Netz gekommen ist“, so die Sprecherin. Sie bittet dafür um Verständnis.

Von Christian Kunze