Wadewitz

An der Bahnstrecke Dresden-Riesa-Leipzig wird gegenwärtig in Höhe von Wadewitz mit schwerer Technik gearbeitet. An dieser Stelle kreuzt die 360-Kilovolt-Stromleitung, die vom zwischen Riesa und Gröditz gelegenen Streumen nach Eula, nordöstlich von Borna, führt, die Bahntrasse.

Indirekt stehen die Arbeiten, die Stromnetzbetreiber 50 Hertz derzeit hier ausführen lässt, im Zusammenhang mit der Bahnstrecke. „Wir sind derzeit dabei, unsere Infrastruktur an neuralgischen Punkten zu modernisieren“, sagt dazu Siegfried Wagner, Pressesprecher bei 50 Hertz. Konkret gehe es bei dieser Baustelle darum, die Standsicherheit der Masten 42 und 43 – das sind jene beidseits der Bahnstrecke – zu erhöhen. Nach Angaben aus dem Unternehmen haben Kreuzungen der Hoch- und Höchstspannungsleitungen, die 50 Hertz betreibt, mit Bahnstrecken und Autobahnen momentan den Vorrang bei diesem Umbauprogramm.

Mast wird stabiler, aber nicht höher

Die vorhandenen Masten bei Wadewitz seien 1982 errichtet worden. Mittlerweile habe man Stürme in damals kaum für möglich gehaltenem Ausmaß erlebt. Deshalb baue man nun Masten mit stärkeren Profilen und verändertem Aufbau der Fundamente. Die Besonderheit solcher sogenannter Mastertüchtigungen sei, dass die Leitungen während der Arbeiten nicht abgenommen werden müssten. „Wir bauen den neuen Mast quasi um den alten herum“, erläutert Siegfried Wagner. An der Höhe des Bauwerkes werde sich nichts ändern. Nach Abschluss der Bauarbeiten werde es für Außenstehende nicht erkennbar sein, dass an dieser Stelle ein neuer Mast steht. Derzeit ist er mit Seilen so abgespannt, dass er trotz der Arbeiten am Fundament und am Mastfuß sicher steht. Die Arbeiten, für die in den kommenden Wochen noch schwere Bauteile angeliefert werden, sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.

Von Axel Kaminski