Oschatz

Da zappelt etwas Winziges im Kescher: Wiebke Jentzsch freut sich über ihren ersten „Fang“ an diesem Vormittag – ein kleiner Wurm. In der Döllnitz bei Thalheim watend, gesichert durch ein Seil, geht die Studentin der Umweltwissenschaften an der Universität Greifswald in diesen Tagen der Döllnitz zwischen den Oschatzer Ortsteilen Leuben und Schmorkau auf den Grund – als Praktikantin des Abwasserbandes „Untere Döllnitz“.

Kooperation dreier Partner

Begleitet wird die Arbeit der 25-Jährigen durch das Leipziger Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft (IWS). Direktor Tilo Sahlbach „strickte“ ein Projekt, von dem alle Beteiligten profitieren. „Der Verband ist, wie alle anderen mit Wasser und Abwasser beschäftigten Institutionen, angehalten, die Qualität der Gewässer in ihrem Zuständigkeitsbereich zu bewerten, überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Dafür ist zunächst einmal eine Analyse notwendig“, beschreibt er. Neben dem Gewässerverlauf, Einleitstellen und Besonderheiten wie etwa der Biberburg zwischen Leuben und Thalheim spielen Parameter wie Fließgeschwindigkeit, der pH-Wert des Wassers sowie der sogenannte Saprobien-Index eine wichtige Rolle. Er gibt Aufschluss über die biologische Qualität von Fließgewässern.

Spaß an Praxis

Die aus Oschatz stammende Wiebke Jentzsch freut sich, dass sie ein solches Praktikum mit Hilfe eines Teams absolvieren kann, das ihr nicht unbekannt ist. Auf der Suche nach einem Praktikumsplatz erinnerte sie sich an die Arbeitsgemeinschaft Umwelt an ihrer ehemaligen Schule, dem Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium. Dort untersuchte sie schon einmal Gewässer mit Unterstützung des Verbandes. Angeleitet von Mitarbeiterin Martina Harnapp ist sie nun wieder insgesamt acht Wochen lang damit beschäftigt – und es macht ihr sichtlich Spaß. „Ich bin eher der Praktiker“, sagt sie selbstbewusst. Arbeit am Schreibtisch sei zwar notwendig, aber nicht der reizvollere Teil. Wiebke scheut den Kontakt mit Wasser und den darin lebenden Tierchen nicht. Wasserflöhe, Schnecken, Würmer, Larven, Muscheln oder Krebse – all diese Lebewesen geben Auskunft über den Zustand eines Gewässers – und beeinflussen ihn zugleich.

Winzige Würmer wie dieser leben im Sediment der Döllnitz und geben Auschluss über die Gewässergüte. Quelle: E-Mail-LVD

Für den Abwasserverband ist die junge Frau ein Glückstreffer. „Es ist die Ausnahme, dass sich einer unserer Mitarbeiter so umfassend mit der Gewässerbewertung befassen kann, wie es Wiebke Jentzsch jetzt tut“, erklärt Sachbearbeiterin Ricarda Wohllebe. Sie bringe zudem fachliche Voraussetzungen mit, von den der Verband profitiere. Eine solche Möglichkeit ergebe sich nur alle paar Jahre. Zudem berge der Einsatz der Studentin die Möglichkeit, dass sich künftig weitere Praktikanten finden, die an diese Arbeit anknüpfen. „Kontinuität ist bei der Gewässeranalyse das A und O.“

Ausgleich zu Prüfungsstress

Für Wiebke Jentzsch ist das Studium nach einem Abschluss in Forstwissenschaften vor allem ein Tor in die berufliche Zukunft: „Die Umweltwissenschaft bietet deutlich breiter gefächerte Einstiegschancen als mein vorheriges Fach“. Derzeit ist sie im dritten Semester und freut sich als Ausgleich zu Theorie und Prüfungsstress auf das bevorstehende Forschungspraktikum. Absolvieren möchte sie das beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Von Christian Kunze