Sturm Xavier knickt Bäume in der Region Oschatz um

Region Oschatz. Der Herbststurm Xavier ist am Donnerstagnachmittag auch über die Region Oschatz gerast. In der Stadt Oschatz selbst wurden zwischen 16 und 18 Uhr Windspitzen bis zu 97 Kilometer pro Stunde gemessen.

Laut Wehrleiter Lars Natzke waren 27 Einsatzkräfte der Oschatzer Wehr mit sechs Fahrzeugen an vier verschiedenen Orten im Einsatz. Im Stadtgebiet Oschatz mussten die Feuerwehrleute umgestürzte Bäume in der Mannschatzer Straße und im Wäschereipark aus dem Weg räumen.

Außerdem unterstützten sie die Feuerwehren der benachbarten Gemeinde Liebschützberg in Klötitz mit der Drehleiter. Dort war ein Baum abgebrochen. Und in Kleinragewitz war ein Baum in eine Hochspannungsleitung gefallen. Das führte zum Stromausfall in den Haushalten, die von dieser Leitung versorgt werden.

Von Frank Hörügel