Oschatz/Mügeln. Zu DDR-Zeiten hieß es Subbotnik (unbezahlte Aktion am Sonnabend), heute ist von Arbeitseinsatz die Rede. Viele Menschen engagieren sich uneigennützig bei der Umsetzung von Projekten. Zwei Aktionen am Wochenende kündeten eindrucksvoll von diesem bürgerschaftlichem Engagement.

Es ist Sonnabendmorgen, kurz nach acht Uhr. Für Frauen und Männer, aber auch Jugendliche aus acht Vereinen aus dem gesamten Stadtgebiet war an diesem Morgen das Mügelner Stadtbad das Ziel. Sie setzten ihr gegebenes Versprechen im Rahmen der Sanierung des Mügelner Stadtbades, mit eigener Kraft und handwerklichem Geschick an der Fertigstellung der Freizeitoase mitzuwirken, um. „Diesmal sind es 40 Leute, die hier im Einsatz sind. In der vergangenen Woche waren schon andere Freiwillige mit Vorarbeiten beschäftigt, damit wir heute einiges schaffen können“, erklärt Werner Lippmann, Leiter des städtischen Bauhofes. Er und andere Bauhofmitarbeiter sind bereits seit sieben Uhr auf dem Gelände zu finden. Sie erledigten Vorarbeiten, steuern später die Technik. „Die Stunden leisten wir wie alle anderen Helfer freiwillig“, betont der Bauhofchef. Gleichfalls im Einsatz sind auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Man muss suchen, um Bürgermeister Johannes Ecke in seiner blauen Arbeitskleidung auszumachen. Er freut sich, wie flott und gut die Arbeiten, besonders das Pflastern, vorankommen. Auch einige junge Flüchtlinge schieben Schubkarren, laden Äste auf oder putzen wie andere Helfer Steine. „Drei gehören zu unserer A-Juniorenmannschaft, die heute komplett hier ist“, erklärt Übungsleiter Thomas Diebold vom Sportverein Mügeln/Ablaß 09. Als gegen 15 Uhr Schippen, Hämmer und anderes Gerät aus der Hand gelegt werden, ist mehr geschafft als gedacht. Am nächsten Sonnabend soll nochmals ein Arbeitseinsatz von Freiwilligen im Mügelner Stadtbad stattfinden. Wer mitmachen möchte, kann sich in der Stadtverwaltung melden.

Etwas für den Naturschutz, die Umwelt leisten, das nahmen sich rund 30 Freiwillige vor den Toren von Oschatz gleichfalls am Sonnabend vor. Unter der Regie der Oschatzer Ornithologie-Gruppe des Naturschutzbundes (Nabu) pflanzten sie an der Straße zwischen Altoschatz nach Naundorf am Kaiserweg junge Bäume. Zu den Akteuren zählten 14 Schüler vom Umweltkurs des Thomas-Mann-Gymnasiums Oschatz. Zu ihnen gehörte Ulrike Willhelm. Sie zeigte beim Anbringen des Baumschutzes, dass sie auch geschickt im Umgang mit einem Hammer ist. Gerald Hennig aus Luppa war einer der Freiwilligen, die dem Zeitungsaufruf gefolgt waren. „Ich möchte einfach gezielt das Vorhaben unterstützen und etwas für den Naturschutz tun“, erklärte er. Um das Vorhaben, 30 Bäume zu pflanzen, ihnen einen sicheren und geschützten Halt zu geben, waren neben den Naturschützern von der Nabu auch Mitglieder der Mügelner und von der Naundorfer Öko-Station im Einsatz. Gepflanzt wurden Obstbäume wie Äpfel, Birnen, Kirschen oder Pflaumen, die später für heimische Vögel Nistmöglichkeiten und Nahrung bereithalten sollen.

Von Bärbel Schumann