Subbotnik in Oschatz – mit Frank-Walter Steinmeier!

Oschatz. Oschatz ist eine Reise wert, teilte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit – und lud ihn in die Stadt ein. Steinmeier hatte in seiner Weihnachtsansprache an „abgehängte Orte“ erinnert. Das veranlasste den Fernsehsender RTL, Oschatz zu einem solchen zu erklären. Während manche meinen, Steinis Abstecher an die Döllnitz sei unnötig teuer („Wer soll das bezahlen?“), freuen sich andere darauf.

Vielleicht schaffts der Bundespräsident zur Oschatzer Blechnacht. Der Autokorso, der das Staatsoberhaupt begleitet, bereichert die Karossenschau im Zentrum – denn wann steht auf dem Neumarkt schon mal eine gepanzerte Limousine?

Knapp eine Woche später, am Freitag, dem 4. Mai, lädt der Rotary Club Torgau-Oschatz zum Frühlingsball für den guten Zweck in die Stadthalle. Steinmeier unter den Gästen? Das würde nicht nur Glanz verleihen, sondern auch das Benefizgeld in astronomische Höhen schnellen lassen.

Eine gute Figur würde der Grüßonkel aus Schloss Bellevue auch zur Eröffnung des umgebauten Platschbades samt Kegelbahn machen. Erst Bahnen ziehen, dann eine ruhige Kugel schieben und schließlich in der Sauna schwitzen.

Als Zugpferd für eine sauberes Oschatz wäre Steinmeier ebenso geeignet: Der Bundespräsident schwingt zur Putzaktion den Besen. Dann kann sich die Werbegemeinschaft vor freiwilligen Helfern nicht retten. Subbotnik mit dem höchsten Mann im Staate – toll! Keine Frage, das wird auch Spuren in der nächsten Weihnachtsansprache hinterlassen. „Jeder kehre vor seiner eigenen Tür – und die Welt ist sauber“, wird Steinmeier in Erinnerung an Oschatz sagen.

Von Christian Kunze