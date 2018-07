Lonnewitz

Ein Sommer ohne Summer Summit? Unvorstellbar! Zum 15. Mal stieg am Samstag wieder die große Party auf dem Firmengelände vom Musikhaus Korn. Was man da feiert? Musik, Sommer und Freunde. Wie das geht? Ganz einfach! Als Gast muss man sich beim Summer Summit um nichts sorgen, denn das hat in wochenlanger Vorbereitung das riesige Team rund um Inhaber und Veranstalter Dennis Korn schon übernommen. Hingehen und Lust auf Spaßhaben reicht vollkommen, um in Lonnewitz einen tollen Abend zu haben.

Alle Altersgruppen angesprochen

Angesprochen werden vom Summer Summit alle Altersgruppen – von 0 bis 99. Der Nachmittag gehört dabei seit Jahren traditionell den Kindern. Summer Summit Kids ist mitten in den Sommerferien ein Muss für Eltern mit ihrem Nachwuchs. Ab 13 Uhr öffneten sich die Tore für die verschiedensten Aktivitäten. Nach dem Absolvieren aller Stationen sah man dann zufriedene, ausgepowerte Kinder auf dem Heimweg. Doch bevor es soweit war, konnten Instrumente ausprobiert und die Geschicklichkeit getestet werden, die Kids konnten sich kreativ austoben und eine Runde mit einem Segway durch einen kleinen Parcours drehen. Es war einfach für jeden Geschmack etwas dabei. Der absolute Blickfang war natürlich am Eingang die Wiese mit den riesigen Hüpfburgen. Wer das Hüpfen satt hatte, der rutschte die aufblasbare Riesenrutsche runter oder erkundete die Hüpfburg kletternd. Rund um die bunten Ungetüme lümmelten sich die Eltern in der Sonne und amüsierten sich über die kichernden und quiekenden Kinder.

Party auf vier Bühnen

Noch ein letztes Mal durchschnaufen für die Abendveranstaltung für das Team und die Gäste und dann ging es 19 Uhr weiter. Der Sommer gipfelte in einer Party auf vier Bühnen. Auch am Abend war das Publikum noch bunt gemischt. Jung und Alt schlenderten über das Firmengelände und genossen die Mischung aus neuen Hits, Hip Hop, Elektro und Oldies. Nicht nur die Ohren bekamen reichlich Stoff, sondern auch die Augen wurden verwöhnt. Das Musikhaus zeigte nicht nur, was es auf dem Gebiet Bühnen und Sound zu bieten hat, sondern verwöhnte die Feiernden auch mit Lasershows, die an die Fassade projiziert wurden.

Die Vielfalt von Musik und kleinen Highlights ist es auch, die jedes Jahr aufs Neue wieder nach Lonnewitz lockt. Da packte auch der Chef selbst an und legte auf der Bühne am Haupteingang für seine Gäste auf. Musikwünsche wurden mit Freude erfüllt und so kam jeder auf seine Kosten. Wer das Firmengelände im Alltagsgeschäft besucht und kennt, der ist definitiv überrascht, wie das Team vom Musikhaus es schafft, all die Bühnen, Technik und DJs so geschickt zu verteilen, dass jeder genug Platz hat, sich zu entfalten.

Bis in den Sonntag wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Und auch, wenn es für die Angestellten ein arbeitsreiches und sicherlich anstrengendes Wochenende war, so waren alle trotzdem bei bester Laune und gaben sich alle Mühe, den Gästen den Tag so unvergesslich wie möglich zu gestalten.

Von Janett Rohnstock