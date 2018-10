Oschatz

Wenn sich Kabarett zwei Stunden am Geschlechterkampf abarbeitet, kann das vulgär, austauschbar und platt werden. Beate Laaß und Thomas Schuch bewiesen am Sonntag im Müntzer-Haus mit „Power sucht Frau“ das Gegenteil. Die Dialoge ihres Programms machen nicht den Fehler, sich in Plattitüden, Klischees und Binsenweisheiten zu wälzen. Vielmehr gelingt es, über die gesamte Spieldauer hinweg immer neue Aspekte des zwischenmenschlichen Lebens ad absurdum zu führen.

Weniger ist mehr

Die Dresdener haben den Mut, auch vor Tabus und noch so abwegigen Ideen nicht zu kapitulieren. Wenn Thomas Schuch als Single vor den Traualtar tritt, um sich selbst zu ehelichen, was dem Publikum durch einen Monolog der Standesbeamtin erklärt wird, belegt das eindrucksvoll, das weniger oft mehr ist. Gerade im Minimalismus liegt die Stärke.

Sprachwitz trifft Selbstironie

In „Power sucht Frau“ wird der Geschlechterkampf ausgeweitet auf die Frage, ob Opa nach dem Tod plastiniert werden darf, und ob es in Ordnung geht, die Organe des toten Mannes vor dem Verkauf in Tupperdosen zu packen – damit sie frisch bleiben. So absurd die Situationen auch sind, sie sind den beiden Kabarettisten auf den Leib geschrieben. Mit großer Geste, wenig Kostüm, viel Sprachwitz und satter Selbstironie lassen Laaß und Schuch selbst die größten Knallchargen sympathisch werden.

Gegensätze prallen aufeinander

Die Würze einer jeden Nummer liegt vor allem daran, dass hier nicht nur Mann und Frau, sondern auch andere Gegensätze aufeinander prallen. Pennerin und Besserverdiener auf der Bank im Park, knackige Verkäuferin und weiche Semmel als Kunde in der Bäckerei und verwirrter Mistbauer und Misses Power im Fitnessstudio.

Von Christian Kunze