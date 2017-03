Lonnewitz. Diese Haus in der Bornaer Straße in Lonnewitz ist ein echtes Auslaufmodell. Mittwochmorgen musste die Oschatzer Feuerwehr nämlich zu dem Objekt ausrücken, weil aus bisher noch nicht geklärten Umständen Wasser in erheblichen Mengen vom Dachgeschoss in die darunter liegenden Stockwerke lief. „Wir waren mit neun Kameraden und drei Fahrzeugen draußen und haben vor Ort Hilfe geleistet“, sagt der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke. Dabei kam unter anderem ein Wassersauger zum Einsatz. „Damit haben wir das Wasser aus den einzelnen Wohnungen abgesaugt, um den Schaden möglichst gering zu halten“, so Natzke weiter. Nach dem Einsatz stand zumindest fest, dass eine Wohnung in dem Gebäude vorläufig nicht mehr bewohnbar ist. Die anderen Wohnungen werden noch untersucht. Dabei ist vor allen die Frage zu klären, in wie weit die Elektroanlage des Hauses durch die Feuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen wurde. Für die Oschatzer Kameraden dürfte der Einsatz einen Aha-Effekt ausgelöst haben – der Tag war nämlich auch der Tag des Wassers.

Von Hagen Rösner