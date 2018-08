Olganitz

Vor genau 20 Jahren gab es das erste Nachtdigital-Festival im Olganitzer Bungalowdorf. Heute hat sich die Veranstaltung etabliert und lockt Jahr für Jahr rund 3000 Gäste in das beschauliche Dorf.

Die Musikrichtung Techno ist geblieben, das Festival ist allerdings nicht mehr nur auf die „harten“ Techno-Fans spezialisiert - es bietet Raum für verschiedene andere Musikrichtungen. Auf fünf verschiedenen Bühnen treten Musiker und Musikerinnen auf. Nachtdigital-Besucher können aber auch einfach am Ufer des Teichs entspannen oder auf dem Zeltplatz, direkt am Festivalgelände, ihre eigene kleine Party feiern.

Nachtdigital hat sich rumgesprochen. Die Gäste kommen seit Jahren aus ganz Europa und ganz Deutschland. So auch Pierre, Georg, Bennett, Tanja und Hannes (siehe Bild) aus Hameln, Stralsund und Dresden, die allesamt bereits am Freitagnachmittag anreisten und ihre Zelte aufschlugen. Vom Oschatzer Bahnhof ging es mit dem Bus, der an diesem Nachmittag fast nur Nachtdigital-Besucher geladen hatte, bis nach Olganitz. Zu diesem Zeitpunkt hatten Pierre, Georg und Bennett, die Tanja und Hannes auf ihrer Anreise erst kennengelernt haben, bereits elf Stunden Fahrt mit Bus und Bahn in den Knochen und das eine oder andere Bier im Magen. Bei den Temperaturen am Wochenende war ausreichende Flüssigkeitszunahme aber ja gar keine so schlechte Idee.

Die Veranstalter boten ihren Besuchern in diesem Jahr einige Neuerungen. So gab es zum Beispiel erstmals die Möglichkeit, beim Personal des Festivals Geld per EC-Karte abzuheben, wenn das eigene Bargeld aufgebraucht war. Das ging problemlos und kostete den Abhebenden eine Gebühr von einem Euro. Schon immer bietet das Nachtdigital Unterhaltungsmöglichkeiten abseits vom Musikgeschehen. So konnten die Gäste am Samstag Yoga machen oder sich über Gefahren des Drogenkonsums informieren. Eine Neuerung war die Techno-Safari. Dabei konnten sich die Besucher einem bunt geschmückten Anhänger anschließen, der sie mit Musik in die „Wildnis“ - in das Dorf Olganitz - führte. Da warteten die Olganitzer schon gespannt auf die Festivalbesucher, die das Angebot zahlreich annahmen. Nach Angaben des Veranstalters haben mindestens 500 Menschen an dem Umzug teilgenommen. Im Dorf boten einige Bewohner kühle Getränke für einen schmalen Taler an. Zudem sorgten mehrere Olganitzer mit Rasensprenklern für Abkühlung bei den „Safari-Touristen“, die sich über diese Abkühlung natürlich freuten.

Nachtdigital war in diesem Jahr erstmals nicht ganz ausverkauft, wie die Veranstalter bereits im Vorfeld des dreitägigen Events mitteilten. Sprecher Jan Bennemann mutmaßte den Ticketpreis, der in diesem Jahr bei 141 Euro lag, als einen Faktor für diese Entwicklung und ergänzt: „Wir wissen nicht so ganz, woran das liegt. Wir haben ein relativ altes Publikum. Die Leute werden langsam älter und bekommen auch Kinder.“ Deshalb möchte Nachtdigital in Zukunft noch mehr auf jüngere Besucher setzen, wie Bennemann erklärt: „Wir wollen die jungen Leute ansprechen und versuchen, sie zu überzeugen, dass das, was wir machen Sinn hat, was Musik und was Werte betrifft. Es soll nicht nur dumm Party gemacht werden, die Leute sollen sich auch mit der Musik auseinandersetzen.“

Dies hat sich das Nachtdigital-Team bereits seit Jahren auf die Fahne geschrieben. In diesem Jahr stellte Nachtdigital mehrere schattige Musikzonen bereit und verbreitete die Musik einer Bühne über die UKW-Frequenz, die in der Umgebung empfangen werden konnte. Außerdem wurden diverse Musik-Workshops angeboten.

Die heißen Temperaturen der letzten Wochen hielten auch über das Wochenende an. Dadurch hatte das „Nachti“-Team einige zusätzliche Vorkehrungen zu treffen, wie Sprecher Bennemann erklärt: „Es ist echt krass dieses Jahr. Da muss man natürlich viel Aufmerksamkeit darauf legen. Wir mussten bei den Vorbereitungen Hüte tragen und viel trinken. Es ist auch zum Glück niemand irgendwie umgeklappt.“

Während des Festivals bekamen die Besucher kostenlose Taschenaschenbecher zur Verfügung gestellt und konnten sich an mehreren Stellen im Festivalgelände mit Wasser versorgen. Zusätzlich musste ein Grillverbot verhängt werden und der Weg zum Wald gesperrt werden.

Von Dominik Ferl