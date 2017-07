Oschatz/Terpitz. Wer im Moment auf der Stadtparkseite der Parkstraße sein Auto abstellen möchte, um etwa Angehörige im Krankenhaus zu besuchen, hat das Nachsehen. Denn aufgrund der Erneuerung des Gehweges ist dieser Bereich abgesperrt. Mit dem grundhaften Ausbau des Gehweges ist das Unternehmen Höptner Straßen- und Tiefbau im Liebschützberger Ortsteil Terpitz beauftragt. Ende Mai vergab der Stadtrat den Auftrag an diesen Bieter. Oschatz muss aufgrund der gestiegenen Preise für Bauleistungen tiefer in die Tasche greifen. Der Angebotspreis von 127 000 Euro übertraf die ursprüngliche Kostenschätzung der Verwaltung um rund 16 000 Euro. Umgesetzt wird die Erneuerung in zwei Abschnitten. Das wird voraussichtlich bis Ende August dauern, heißt es auf der Bautafel, die kurz nach dem Abzweig Burgstraße steht. Saniert wird der Fußweg auf einer Länge von reichlich 450 Metern bis zur ehemaligen Gaststätte „Zum Weinberg“. Ursprünglich war vorgesehen, nur bis zum Abzweig „Blumenberg“ zu bauen. Im Zuge der Bauarbeiten erneuert die Mitnetz Strom GmbH außerdem die Straßenbeleuchtung.

Von Christian Kunze