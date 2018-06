Wermsdorf

Nach zweijähriger Pause kam das Sommertöne-Festival wieder nach Wermsdorf, und das Publikum nahm das dankbar an: Im gut besuchten Ovalsaal von Schloss Hubertusburg verfolgten die Gäste den Auftritt des Geschwisterpaares Marie-Luise und Christoph Dingler, die seit ihrer Kindheit miteinander auf der Geige musizieren und so perfekt aufeinander eingespielt sind, dass sie seit Jahren als The Twiolins Furore machen.

Dabei war es schon ein kleines Wagnis vom Rosenthal Musikmanagement, das das Programm zusammenstellt und begleitet, die bislang hier eher unbekannten Violinisten nach Wermsdorf zu holen. Doch der Beifall und das Interesse an CDs und Autogrammen nach dem Konzert zeigte, dass die Macher damit durchaus den Geschmack der Musikfreunde in der Region getroffen hatten. Schön, dass die Besucher in Wermsdorf für neue Musik und neue Künstler offen sind, denn nicht nur The Twiolins hatten jetzt hier ihren ersten Auftritt, auch die dargebotenen Stücke dürfte kaum jemand zuvor gehört haben.

Unter dem Titel „Secret Places“ – geheime Orte – präsentierten die Geschwister Musik, die eigens für einen von The Twiolins ausgerufenen Komponistenwettbewerb geschrieben wurde. Seit 2009 haben sich daran über 500 Komponisten aus verschiedenen Ländern beteiligt. „Die Stücke sollen für zwei Geigen geschrieben sein und das Publikum vom Hocken reißen“, sagte Christoph Dingler. Mit einfühlsamer Interpretation, Spielwitz und Leidenschaft trug das Duo eine Sammlung der schönsten Wettbewerbsbeiträge vor.

Die nächsten Sommertöne sind am Freitag zu hören, dann in der Julius Blüthner Pianofortefabrik in Großpösna, wo ab 19.30 Uhr Dinis Schemann spielt.

Von Jana Brechlin