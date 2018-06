Wermsdorf

Nach einem erfolgreichen Eröffnungskonzert in der Kirchenruine Wachau nehmen die Sommertöne am Wochenende Kurs auf Wermsdorf: Die Konzertreihe bringt am Sonnabend das Geigenduo The Twiolins ins Schloss Hubertusburg. Hier präsentieren die Geschwister ab 17 Uhr ihr Programm „Secret Places“ – geheime Orte. „Das ist wunderschöne Musik zum Träumen“, schwärmt Franziska Franke-Kern, die die Veranstaltung betreut.

Wochenend und Sonnenschein

Die 13. Sommertöne-Saison steht unter dem Motto „Wochenend und Sonnenschein“ und soll vielfältige Musik in Orte abseits großer Konzerthäuser bringen. Präsentiert wird das Festival von der Sparkasse Leipzig. Die Zuhörer in Wermsdorf können sich auf The Twiolins mit ihrer Mischung aus erlesener Klassik über folkloristische Anleihen bis hin zu rockigen Melodien freuen. Gespielt werden Werke, die im Jahr 2015 beim Komponistenwettbewerb in Mannheim für Furore gesorgt haben.

Karten dafür sind in der Touristinformation Wermsdorf im Alten Jagdschloss erhältlich. Telefon: 034364 811 32.

Von Jana Brechlin