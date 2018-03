Tiefbau für neue Wermsdorfer Grundschule startet

Wermsdorf. Die Bagger sind angerückt: Seit Tagen wird im Wermsdorfer Ortskern das Baufeld für die künftige Grundschule vorbereitet. Zwischen Fachwerkhaus „Roter Ochse“ und der derzeitigen Grundschule in der alten Poststation klafft eine riesige Grube. Hier wird in den nächsten Monaten eine Dauerbaustelle eingerichtet, auf der bis in das kommende Jahr das neue Domizil für Erst- bis Viertklässler nach modernsten Energiestandards entsteht. Geplant ist, dass im August 2019 die ersten Kinder hier ihren Schulanfang feiern können.

In die Umsetzung i nvestiert die Gemeinde Wermsdorf 4,9 Millionen Euro und bekommt dafür auch Unterstützung vom Freistaat Sachsen.

Seit Jahren schon strengen Verwaltung, Gemeinderat und Unterstützer einen Neubau an. Geänderte Förderrichtlinien machten mehrmals einen Neustart nötig. Jetzt wird es also konkret: Die momentanen Tiefbauarbeiten erledigt die Firma Rabe-Bau aus dem Beilroder Ortsteil Dautzschen.

Von Jana Brechlin