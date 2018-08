Neun Vierbeiner durften sich in der Sendung von „Tierisch tierisch“ präsentieren. Aus diesem Grund war am 29. August ein Kamerateam im Tierheim Leisnig. Nun hoffen die Mitglieder, dass die Tiere ein neues Zuhause finden. Die Sendung wird am 12. September um 19.50 Uhr auf dem MDR ausgestrahlt.