Mügeln

Hinter den Feuerwehren der Stadt liegt ein arbeitsreiches Jahr. Allein die Freiwillige Feuerwehr Mügeln hatte bis jetzt 88 Einsätze. Zu einem Dezember-Brand mit brennendem Adventskranz mussten die Kameraden bisher nicht ausrücken. Damit das so bleibt, gibt Stadtwehrleiter Ingo Fischer ein paar Tipps für den Endspurt der Adventszeit.

„Grundsätzlich sollte man brennende Kerzen nicht ohne Aufsicht lassen“, betont Ingo Fischer. Das gelte für die Kerze am Tannenbaum ebenso für jene an Bergmann oder Weihnachtsengel.

Als Dekoration könne man solche Figuren dort aufstellen, wo sie die Stube am meisten verschönen. Entzünde man die Kerzen, sollte man sich die Gegebenheiten genauer anschauen. „Auf gar keinen Fall sollte sich über den Kerzen etwas Brennbares befinden“, stellt Ingo Fischer klar. Es könne dann zu einem Wärmestau und dadurch zur Entzündung der brennbaren Elemente kommen.

Ein Blick auf das, was sich oberhalb der Beleuchtung befindet, lohnt auch beim Baum mit elektrischer Beleuchtung. „Prinzipiell sollte man sich die Betriebshinweise des Herstellers durchlesen“, sagt Ingo Fischer. Klar sei, dass auch elektrische Kerzen neben Licht Wärme erzeugen. Die könne ausreichen, auf der Kerze aufliegende Nadel oder Papierschmuck zu beschädigen oder zu entflammen. Es gelte also, beim Baumschmücken sorgfältig vorzugehen.

Für die stimmungsvolle Beleuchtung zu den Feiertagen und überhaupt hat der Mügelner noch einen prinzipiellen Tipp parat: Das Licht kann auch vom Teelicht kommen. Mit ihnen umgeht man jene Gefahren, die entstehen, wenn Wachskerzen herunterbrennen.

Im Gegensatz zu Wachskerzen sehe man bei Räucherkerzen nicht so genau, ob sie noch heiß seien. Die Asche gehöre nicht gleich in den Abfall, wenn kein Rauch mehr aufsteigt. Zehn bis 15 Minuten mit dem Entsorgen zu warten sei fast so sicher, wie die Reste auf einer nicht brennbaren Unterlage zwischenzulagern.

Für den schlimmsten Fall des brennenden Baumes lautet Ingo Fischers Rat: „Den Raum schnellstens verlassen und die Tür schließen, damit sich das Feuer nicht ausbreiten kann“.

Von Axel Kaminski