Oschatz. Die meiste Zeit verbringen Menschen nicht mit ihrer Familie, sondern ihren Arbeitskollegen. Gut, wenn da die Chemie stimmt und auch nach Jahren noch ein gutes Klima herrscht. Außergewöhnlich ist es aber, wenn sich ehemalige Mitarbeiter nach Jahrzehnten finden, obwohl der Betrieb gar nicht mehr besteht.

Das Treffen der ehemaligen Waagenbauer und Wergzeugmacher der Oschatzer Waagenfabrik hat Tradition. Am Freitag saßen die ehemaligen Kollegen zusammen und tauschten neben Erinnerungen vor allem auch Neuigkeiten aus. Wer lange nicht da war und nach den vielen Jahren die Gesichter nicht mehr zuordnen konnte, orientierte sich an der Sitzordnung, denn die Tische waren mit den verschiedenen Abteilungen beschriftet. So kam es auch, dass das eine oder andere Ehepaar getrennt sitzen musste, wenn sie in der Buchhaltung tätig war und er einen Sitzplatz bei seinen ehemaligen Kollegen der Werkzeugmacher fand.

Gezeigt wurden Bilder, Video Sequenzen und Zeitungsausschnitte, die die vielen Geschichten rund um die Arbeitsjahre in der Waagenfabrik illustrierten. „Zu danken haben wir hier vor allem Dietmar Sauer“, sagte Museumsleiterin Dana Bach. „Sogar auf dem Wochenmarkt sprach er die Leute an.“ Neben Bildern aus dem Alltag in der Fabrik waren es aber die Aufnahmen der Feierlichkeiten, Sportveranstaltungen und Schnappschüsse, die bei den Anwesenden für herzhaftes Lachen, aber auch für gemeinsames Schweigen sorgten, denn viele der ehemaligen Kollegen konnten diesem Abend nicht mehr beiwohnen.

An dem Abend sind auch viele Anekdoten zum Besten gegeben worden. Amüsiert berichtete Regina Lautzsch von ihrem ersten Tag in der Berufsschule. „Es war 1953 und ich hatte meinen ersten Tag als Lehrling. Prompt kam ich natürlich zu spät zur Berufsschule und als ich das Klassenzimmer betrat, traf ich sofort auf ehemalige Klassenkammeraden“, erinnerte sie sich an die Begebenheit vor 64 Jahren. Ihre Entscheidung, den Berufsweg in Oschatz zu beginnen, haben auch die Werkzeugmacher nicht bereut. Herward Müller hat als Meister viele Lehrlinge kommen und gehen gesehen.

Was sich in den letzten Jahrzehnten alles verändert hat, illustrierte Jörg Ulmitz von der Oschatzer Waagen GmbH. Er stellte die Produkte und Tätigkeitsfelder der ehemals bedeutendsten Waagenfabrik im Ostblock vor und erntete von den ehemaligen Technikern bewundernde Blicke für die Vielseitigkeit.

Die rege Beteiligung an den Waagenbauer Treffen ist durchaus nicht selbstverständlich. Kaum ein Betrieb hat die Oschatzer über solch eine Lange Zeit geprägt. Mitunter waren drei Generationen einiger Familien gleichzeitig beschäftigt. Das Interesse der Waagenbauer an Geschichte ist ungebrochen. Im Oktober gibt es das nächste Treffen.

Von Janett Rohnstock