Ostrau

Am Mittwochmittag ereignete sich im Landkreis Mittelsachsen ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 13.48 Uhr ging bei den Rettungskräften der Alarm ein: Ein Pkw und ein Pick Up kollidierten.

Eine Frau stirbt am Unfallort

Eine der beteiligten Personen stirbt und muss tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Frau saß als Beifahrerin in dem beteiligten Pkw Skoda. Drei weitere Unfallbeteiligte werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Berge- und Räumarbeiten dauerten an. Währenddessen war die Bundesstraße voll gesperrt.

Mehr Polizeimeldungen aus der Region.

Von daz