Tolle Flugshow in Ostrau

Oschatz Rassegeflügelschau mit Schätzgans Auguste - Tolle Flugshow in Ostrau Das war mal etwas ganz Neues bei der Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Ostrau: Während in der Ausstellungshalle die mit sieben Mal vorzüglich und sechs Mal hervorragend ausgezeichneten Tiere im Warmen saßen, lockte Sebastian Baca mit seinen Tauben rund 40 Besucher nach draußen auf den Platz neben der Halle.

Sebastian Raca aus Wermsdorf ließ am Sonnabend seine Flugtauben in Ostrau los – und versetzte die Besucher der Rassegeflügelschau in Staunen. Quelle: Sebastian Fink