Die Familien Sauerwald und Richter aus Torgau führen ihren Schaustellerbetrieb bereits in der vierten Generation. Seit 1923 ist der Schaustellerbetrieb in ganz Mitteldeutschland unterwegs. Leichter ist es seither nicht geworden. Bis Sonntag gastieren sie an der Wurzener Straße in Dahlen.