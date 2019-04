Oschatz

Ein etwas gruseliger Anblick: Zwei übereinander gekreuzte Knochen und darüber ein gekrönter Helm mit zwei Büffelhörnern – aber ohne Gesicht. So sieht das Totenschild von George Caspar von Miltitz aus, der 1651 im Alter von 33 Jahren gestorben ist. Er gehörte zu dem alten sächsisch-meißnischen Adelsgeschlecht aus dem gleichnamigem Stammhaus aus Miltitz bei Meißen. Bis Ende vergangener Woche war das gut erhaltene Totenschild und noch ein zweites von Gottfried Wilhelm von Miltitz (1643 im Alter von 28 Jahren gestorben) in der Oschatzer St. Aegidienkirche eingelagert. Jetzt kehren die Schilder an ihren ursprünglichen Standort zurück – die Naustädter Kirche bei Meißen.

Totengedenktafeln zur Erinnerung an die männlichen Verstorbenen

Über lange Zeit wurde das Äußere und Innere der Nau-städter Kirche von der Patronatsfamilie derer von Miltitz geprägt. Wie das im 16. und 17. Jahrhundert so üblich war, wurden in den Kirchen Totengedenktafeln zur Erinnerung an die männlichen Verstorbenen aus dem Adel aufgehängt. Das sollte sich erst 1817 ändern – dann aber radikal. „Die Kirche war damals dunkel, voller Totenschilder und Trauerfahnen“, weiß Christoph Rechenberg, Pfarrer der zuständigen Kirchgemeinde Röhrsdorf. Als 1817 die Tochter des Dietrich von Miltitz verstarb, und in der Naustädter Kirche beigesetzt wurde, fasste der trauernde Vater einen Entschluss. „Sämtliche Totenschilder und Trauerfahnen wurden entfernt, die Kirche hell ausgemalt und die Epitaphen (Grabmale, d. Red.) farbig gestaltet“, so Pfarrer Rechenberg.

Schilder bei Neubauern unerwünscht

Die Totenschilder aus der Naustädter Kirche kamen in das Schloss Batzdorf oder das Schloss Siebeneichen, die beide der Adelsfamilie von Miltitz gehörten. Und dort blieben sie bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges und der nachfolgenden Bodenreform. „Die Neubauern wollten die Totenschilder dann los werden“, hat Pfarrer Rechenberg in Erfahrung gebracht. Und so wurden andere Orte zur Einlagerung dieser Kunstwerke gesucht – und mit der St. Aegidienkirche in Oschatz auch gefunden. Hier hingen die Totenschilder bis zur Sanierung des Innenraumes, die im Jahr 2005 abgeschlossen wurde. Seitdem war die Erinnerung an George Caspar von Miltitz und Gottfried Wilhelm von Miltitz in einem Nebenraum der Kirche eingemottet.

Tafel werden gereinigt und gesichert

„Nach 202 Jahren kehren die Totenschilder nun zurück in die Naunstädter Kirche“, freut sich Pfarrer Rechenberg, der die Holztafeln zusammen mit der Restauratorin Ute Schreiber-Würdig aus Großdobritz in Oschatz abgeholt hat. Die Restauratorin wird die gut erhaltenen Totenschilder nun reinigen und sichern. Pfarrer Rechenberg: „Zum Kirchweihfest im Herbst werden die Totenschilder wieder in unserer Kirche hängen.“

In der Oschatzer Kirchgemeinde gönnt man den Christen in Naustadt die Rückkehr der beiden Holztafeln zu ihren Wurzeln. „Wir sind froh, dass die beiden Totenschilder wieder an den Ort zurück kommen“, sagt der Oschatzer Pfarrer Christof Jochem.

Von FRANK HÖRÜGEL