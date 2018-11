oschatz

Für Aufsehen sorgte in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend ein lebloser Mann, der am Freitag kurz vor Mitternacht an der Marktkauf-Tankstelle in der Filderstädter Straße aufgefunden worden war. Die Polizeidirektion Leipzig teilte am Montag auf OAZ-Anfrage mit, dass es sich bei dem Toten um einen 79-Jährigen handelt. „Der Mann lebte in einem Pflegeheim in der Nähe und war dort bereits als vermisst gemeldet worden“, sagte Polizeisprecherin Maria-Katharina Geyer.

Hilferufe in der Nacht

Rettungskräfte und Polizei waren von einem Anrufer verständigt worden, der in der nächtlichen Stille Hilferufe gehört hatte. Maria-Katharina Geyer: „Der Notarzt hatte noch versucht, den Mann zu reanimieren.“ Doch dieser Versuch sei erfolglos geblieben. Der Arzt habe anschließend eine natürliche Todesursache attestiert. Wahrscheinlich sei der Mann an einem Herzinfarkt gestorben.

Todesursache von Wasserleichen noch unter Verschluss

Weiterhin unklar ist dagegen, wie ein 62-jähriger Mann, der am 12. November leblos in der Döllnitz im O-Schatz-Park gefunden wurde, zu Tode gekommen ist. Das Gleiche gilt für den Mann, der am 15. November tot aus dem Gröppendorfer Dorfteich gezogen wurde. „Die offiziellen Berichte zu diesen Fällen liegen noch nicht vor“, so die Polizeisprecherin.

Von Frank Hörügel