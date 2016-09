Oschatz. Wenn man frisch gebackene Mutter ist, bleibt oft keine Zeit, für sich selbst etwas zu tun. Das weiß auch Antje Helbig aus eigener Erfahrung. Vor fast zwei Jahren kam ihr Sohn zu Welt. Damals lebte sie noch in Halle und entdeckte für sich das Kangatraining. Als Ergotherapeutin besuchte sie eine Fünf-Tages-Schulung in Wien und will nun diese Art der Mutter-Kind-Fitness auch in Oschatz anbieten. Der geplante Kursstart ist der 24. September in der Collm-Klinik. Doch was ist das Besondere an diesem Training? „Die Mütter müssen beim Kangatraining nicht warten, bis ihr Baby schläft oder hoffen, dass es die ganze Zeit ruhig ist. Das Training ist für die Babys sehr entspannend und kuschelig währenddessen die Mütter unbesorgt und effektiv an ihrer Form arbeiten können“, sagt die gebürtige Oschatzerin. Das vollständige Work-Out bestünde aus der klassischen Übungen für tiefliegende Muskelgruppen an Bauch, Beinen und Po, habe aber auch einen tänzerischen Aspekt. „Diese Übungen bringen das Herz-Kreislauf-System in Schwung und das Baby ist im Tragetuch oder in der Tragehilfe immer mit dabei. Dem richtigen Tragen wird dabei eine große Bedeutung zuteil, so dass sich die Babys ganz nah bei der Mutter wohl fühlen und meist während des Trainings schlafen.“ Antje Helbig betont, dass das Alter des Kindes beim Kangatraining keine Rolle spiele. Die Mama gibt vor, wann mit dem Work-Out begonnen werden kann. Sie weist jedoch darauf hin, dass der postnatale Check vom Gynäkologen zuvor durchgeführt sein muss. „Das Kangatraining ersetzt nicht die Rückbildungskurse bei Hebammen, sondern ist als Ergänzung dazu gedacht!“ Interessierte können sich bei ihr unter antje.h@kangatraining.de oder 0176/21965382 melden. Weitere Informationen finden sich unter www.kangatraining.de.

Das Kangatraining wurde nach der Kängurumama „Kanga“ aus Winnie Pooh benannt und ist ein Work-Out für Mütter mit dem Kind in der Trage. Erfinderin dieses Trainings ist Nicole Pascher. Sie ist ehemalige Tänzerin, seit 20 Jahren in der Fitnessbranche tätig und selbst dreifache Mutter. Nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter spezialisierte sie sich auf prä- und postnatales Training.

Von Kristin Engel