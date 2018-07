Klingenhain

Ein Auto und ein Reiter waren am Mittwochnachmittag an einem Verkehrsunfall im Cavertitzer Ortsteil Klingenhain beteiligt. Der 29 Jahre alte Reiter war mit seinem Pferd auf dem Mühlenweg in Richtung Laas unterwegs, als etwa 50 Meter hinter dem Ortseingangsschild ein VW-Transporter an ihnen vorbeifuhr.

Dabei habe der 22-jährige VW-Fahrer mit seinem Seitenspiegel das Pferd und auch das Bein des Reiters touchiert, berichtete die Polizei. Der Reiter sei leicht verletzt worden. Das Pferd kam augenscheinlich ohne Blessuren davon. Am VW brach der Außenspiegel ab und der Kotflügel bekam eine Delle.

