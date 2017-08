Treptitz ist bereit für Jurybesuch im Dorfwettbewerb

Das Cavertitzer Ortsteil Treptitz nimmt zum ersten Mal am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ teil und hat sich auf den Besuch der Bewertungskommission vorbereitet. Den Juroren soll zuerst in Vorträgen vorgestellt werden, was das Dorfleben ausmacht, anschließend ist ein Rundgang durch den Ort geplant.