Treptitz will bei Dorfwettbewerb überzeugen

Treptitz. 14 Orte aus dem Landkreis Nordsachsen bewerben sich in diesem Jahr beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Aus der Region ist allein Treptitz vertreten. Das 136-Seelen-Dorf aus der Gemeinde Cavertitz ist zudem der kleinste Teilnehmer im Wettbewerb und bereitet sich nun auf den Besuch der Bewertungskommission am 10. August vor.

Dabei hatten die Treptitzer den Ausscheid zunächst gar nicht auf dem Schirm. „Es wurde an uns herangetragen, sich zu bewerben, weil die Ausschreibung hinsichtlich Innovationen auf dem Dorf gut zu uns passte“, erzählt Tilo Sahlbach vom Verein zu ökologischen Gewässerschutz (VÖG). Jetzt wolle man mit der selbst organisierten Abwasserentsorgung und Wärmeversorgung im Wettbewerb punkten. „Das ist unsere Nische“, schätzt Sahlbach ein, „wir sind eben kein touristisches Dorf, haben aber andere Stärken.“ Nach Absprache mit Bürgermeisterin Christiane Gürth, die die Treptitzer Bewerbung unterstütze, sei man im Verein und der Feuerwehr überein gekommen, beim Wettbewerb herauszustellen, dass der Gemeinschaftsgedanke im Dorf keine Eintagsfliege ist. „Wir wollen das, was wir geschaffen haben, auch zeigen“, begründet Tilo Sahlbach die erstmalige Teilnahme am Wettbewerb. Außerdem sei im Erfolgsfall das Preisgeld eine willkommene Unterstützung für das Dorfleben. Letztlich, so der VÖG-Vorstand, sei auch der Wettbewerb ein gutes Projekt für die Einwohner. „Das macht natürlich immer auch Arbeit, aber andererseits unterstreicht es unseren Zusammenhalt und bringt uns voran.“

Jetzt gelte es, den Besuch der Bewertungskommission vorzubereiten. Dazu wurden Fotos gesucht, die die Dorfentwicklung bebildern. Außerdem werden zwei Vorträge zur Historie und zum aktuellen Geschehen vorbereitet. „Wir sind nicht die Überflieger-Gemeinde, die alles hat, müssen uns aber auch nicht verstecken“, ist Tilo Sahlbach überzeugt und verweist zum Beispiel auf den Zuzug junger Menschen in den Cavertitzer Ortsteil.





Von Jana Brechlin