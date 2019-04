Oschatz

Immer wieder versuchen Trickbetrüger, mit dem sogenannten Enkeltrick Geld zu ergaunern – so berichtete die Polizei von einem Fall aus Oschatz. Dort klingelte am Dienstag gegen 11 Uhr das Telefon bei einem älteren Ehepaar in der Dr.-Külz-Straße. Im Telefondisplay erschien in der Rufnummernanzeige lediglich der Schriftzug „anonym“. Der 81 Jahre alte Ehemann ging ran und sofort schilderte ein Mann unaufgefordert, dass er mit seinem Mercedes in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Nun müsse er für die Reparatur 17 000 Euro zahlen, die er jedoch nicht verfügbar habe. Er sei aber mit der Ehefrau des 81-Jährigen verwandt und hoffe nun auf deren Unterstützung.

Wer hat die Hosen an?

Da der 81-Jährige den Namen des unbekannten Anrufers nicht vernommen hatte, fragte er ausdrücklich nach, erhielt aber keine Antwort. Zeitgleich äußerte die Ehefrau, dass ihr Mann das Gespräch abbrechen soll, da sie einen Betrug vermute. Daraufhin fragte der Anrufer den 81-Jährigen sinngemäß, wer die Hosen im Haus anhabe, und erklärte, er werde das Geld persönlich abholen. Als der Anrufer diese Äußerung fallen ließ, legte der 81-Jährige auf.

Anschließend informierte das Paar die Polizei, die nun wegen versuchten Betruges in dem Fall ermittelt und außerdem noch einmal nachdrücklich vor dieser Betrugsmasche warnte.

Von lvz