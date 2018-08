Dahlen

750 Fresser auf der Suche nach Futter – die Suche nach Flächen, die noch grün sind und von seinen Schafen abgeweidet werden können, beschäftigt Markus Lehmann derzeit am meisten. Der Wanderschäfer mit seinen 750 Tieren gehört zum Heidegut in Dahlen und ist vor zwei Tagen wieder auf den heimatlichen Feldern eingetroffen. „Wir kommen aus der Region um Wurzen, dort ist inzwischen fast nichts mehr zu holen.

Selbst die sonst so grüne Aue der Mulde ist inzwischen abgegrast“, sagt der junge Schäfer. Bei Dahlen kann er jetzt ein mehrere Hektar großes Areal mit seinen Tieren abweiden. Dazu wird jeden Tag eine neue Fläche abgesteckt und in kurzer Zeit sind die Fläche abgefressen. Das erforderliche Wasser für die Schafe wird vom Heidegut auf die Weidefläche gebracht. „Wir brauchen dringend Regen“, sagt Markus Lehmann und seit auf seine Herde. Damit spricht er aber auch den meisten Landwirten aus der Collm-Region aus dem Herzen. Zwar ist die Getreideernte in der Collm-Region inzwischen Geschichte, doch zumindest der Mais und einige andere Kulturen könnten im Spätsommer einen Wasserguss noch gut gebrauchen. Übrigens setzt Schäfer Markus Lehmann beim Schutz seiner Herde auch auf die Unterstützung von Eseln. Sein einjähriger „Herdenschutzesel“ ist ein ständiger Begleiter bei den Wanderungen in der Region.

Von Hagen Rösner