Wermsdorf

Massen von Fischleibern, die bäuchlings nach oben treiben. Dieses Bild, das der Sommer in diesem Jahr etwa am Oberrhein schafft, ist Fischwirtschaftsmeister Georg Stähler bislang im Juli erspart geblieben. Im Juni sind Verluste bei Karpfen und Stören in erheblichem Umfang aufgetreten. Er und seine zwölf Mitarbeiter bei den Teichwirtschaften Wermsdorf/ Torgau haben derzeit ein wachsames Auge auf ihren Bestand auf den 750 Hektar Teichen.

Der „schwierige August“ beginnt erst

„Entscheidend sind die nächsten vier Wochen.“ Wenn diese nicht kritisch werden, sagt er, könnte das Jahr sogar ganz gut werden. Allerdings sei es noch ein weiter Weg bis dahin, täglich drohten Überraschungen. Wobei er damit nicht die anhaltend hohen Temperaturen meint: Zwar wirken die sich darauf aus, wie viel Sauerstoff im Wasser gebunden werden kann, doch worauf Stähler besorgter blickt, sind die Tagesstunden.

Sonnenstrahlung wirkt auf Sauerstoffgehalt

Nicht wie heiß, sondern wie lang die Sonne scheint, ist für ihn entscheidend: „Wichtig ist, dass der Sauerstoffgehalt nachts noch hoch genug ist.“ Weil dann zehren auch die Pflanzen davon und verstoffwechseln ihn. „Die kritische Phase ist meist kurz vor Sonnenaufgang.“ Wenn über den Tag dann das Licht ausbleibe, werde das nicht wieder ausgeglichen. Algen und Pflanzen brauchen Licht, um Photosynthese zu betreiben und dem Wasser Sauerstoff zuzuführen. „Je kürzer die Tage sind und je trüber, desto weniger Sauerstoff wird aufgebaut.“

Sommer setzte früh ein

Der August sei daher auch in ganz normalen Jahren der schwierigste Monat in der Teichwirtschaft, erklärt er. „Weil dann die Wasserpflanzen und Algen absterben, was zu Sauerstoffmangel führt und das kann zum Fischsterben führen.“ Durch das Verrotten der Pflanzenteile wird noch zusätzlicher Sauerstoff verbraucht. „In diesem Jahr ist das Besondere, dass wir seit April Sommer haben“, beschreibt er. Dadurch habe sich das Pflanzenwachstum auf den Juni verlagert, das Plankton vermehrte sich und Verluste traten noch vor August auf. „In nicht unerheblichen Maßen, aber nicht über das Übliche hinaus.“

Fischer halten Augen und Nase offen

Zwar gibt es Belüftungsmethoden, um den Mangel in der Not auszugleichen, aber die sind bei größeren Teichen wie dem 60 Hektar fassenden Horstsee nicht effektiv genug.

„Wenn Sie einmal an einen Teich vorbeigehen, der umgefallen ist: Der riecht richtig muffig.“ Daher „riskieren“ die Fischer lieber früher eine Nase, als später das Nachsehen zu haben, lacht Stähler. „Auge, Nase und Messen sind auch für einen Fischer die Grundlage“, sagt er.

„Der Landwirt muss auch in den Stall und riechen: ’Hier ist etwas faul.’“ So achten die Fischer auf den Pflanzenwuchs, das Auftreten von Algen oder ob Fische an die Oberfläche kommen und schnappatmen. Das Kippen eines Sees kündig sich kurzfristig an: Diese Vorzeichen gilt es, rechtzeitig zu erkennen, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Verluste im Juni

„Der Horstsee fängt gerade an, seine Pflanzen- und Algenwelt wieder stark aufzubauen und damit steigt das Risiko, dass er nach dem ersten Mal im Juni noch einmal kippt.“ Oft erholen sich die Gewässer danach wieder von selbst, aber es bleiben Verluste.

Der Fisch- und Zuwachsverlust bei trockenen und gefährdeten Teichen liege derzeit bei 15 bis 20 Prozent, schätzt er. „Das sind nur Prognosen, weil wir in das Wasser nicht gucken können.“ Lediglich die Futteraufnahme und die Fischgrößen bei Kontrollfängen lieferten einen Ansatz, das zu bewerten. Der Zuwachs sei da zwar nicht schlecht, aber diese Mengen müssten erst noch sicher eingefahren werden.

Wassermangel wird Abfischtermine verschieben

Das verkompliziert sich: Mehr als die Gefahr des Umkippens trifft die Teichwirtschaft derzeit der Wassermangel: „Er führt dazu, dass wir in den Hälteranlagen kein Wasser mehr haben“, sagt Stähler. Dadurch könnten sich die Abfischtermine nach hinten verschieben. Wobei das Horstseefischen davon voraussichtlich nicht betroffen sein wird.

Zudem wird die sogenannte Winterung ein Problem: Wohin mit den Fischen, die im nächsten Jahr wieder wachsen sollen? Woher soll das Wasser kommen, um die abgefischten Teiche wieder zu füllen? Das ist bei manchen noch offen.

Klima ist ungünstiger, aber nicht alleinige Ursache

Nicht um Wermsdorf, aber in der Region Torgau, glaubt Stähler eine zunehmende Gefährdung zu erkennen: „Wir beobachten in den letzten zwei, drei Jahren, dass dort erhebliche Wassermängel auftreten.“

Das habe verschiedene Ursachen: Der Unterhalt von Kleingewässern sei schlechter geworden, Drainagen werden weniger gepflegt, zudem habe sich das Klima in den letzten drei Jahren ungünstig entwickelt. Gerade Teiche ohne Zulauf seien da von Regen und Schnee abhängig. Letzterer fehlte, während der Regen im letzten Herbst den Horstsee gerettet hatte.

Begrenzter Maßnahmenkatalog

Seit Juli hat die Teichwirtschaft daher angefangen im Torgauer Bereich die kleineren, flacheren Teiche abzufischen, die unter Wassermangel leiden. Die Fische, fast ausschließlich Karpfen, werden umgesetzt in andere Teiche.

An größeren wie dem Horstsee können die Fischwirte wenig bis gar nicht entgegensteuern: Die Fütterung kann verringert oder eingestellt werden und damit begrenzt auf die Stoffkreisläufe eingewirkt werden. „Aber das sind nur kleine Hilfsmittel, die das Grundproblem nicht lösen“, verrät Stähler. Bislang hatten sie damit in Wermsdorf Erfolg: „Im Juli hatten wir keine Verluste. Und wenn der Sonnenschein anhält, sind wir noch im positiven Bereich. Aber das kann sich täglich ändern“, fügt er hinzu.

Weitere Geschäftsfelder als Puffer für Ausfälle

Auf Hilfszahlungen oder Entschädigungen, wie sie die Landwirtschaft einfordert, kann der Fischwirt nicht hoffen. Versicherungen gebe es zwar, aber diese sind mit erheblichen Kosten verbunden, die in keiner Relation ständen. „Es würde sich nicht rechnen.“

Auch auf andere Fischarten umzusteigen ist ohne Weiteres nicht möglich: So sind die bereits eingesetzten Störe wieder mehr vom Wasser abhängig, andere Nebenfische sind nur begrenzt absetzbar oder nicht erlaubt.

„Da stehen wir ziemlich alleine da. Dafür brauchen wir andere Geschäftsfelder wie das Horstseefischen, über die wir weitere Geldquellen erschließen können.“ Diese böten ein Gegengewicht für solche Sommer, die Probleme bereiten.

Von Manuel Niemann