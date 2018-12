Oschatz

Auch wenn das Wetter etwas zu wünschen übrig ließ, fällt der Blick zurück auf den Oschatzer Weihnachtsmarkt positiv aus. Uta Moritz, Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten, zeigt sich sehr zufrieden: „Trotz des doch recht miserablen Wetters ziehen wir eine positive Bilanz.“ Vor allem die Buden auf dem Kirchplatz seien stärker angenommen worden als im letzten Jahr und fielen nicht gegen die Buden auf dem Neumarkt ab. Die optimierte Aufstellung der Buden, die auf den Kirchplatz führen, ging also augenscheinlich auf. „Daran sehen wir, dass man manchen Dingen Zeit geben muss, damit sie wachsen und angenommen werden“, sagt Moritz. Durch die veränderte Aufstellung fand auch der Mistelzweig am Torbogendurchgang bei verliebten Pärchen häufigere Verwendung als im vorigen Jahr.

Auswertungsrunde mit den Händlern im Januar

Ende Januar findet eine Auswertungsrunde mit den verschiedenen Händlern und Beteiligten statt, bei der die Entscheidung fällt, ob es für den Weihnachtsmarkt Veränderungen geben soll und wenn ja, in welcher Weise der Markt 2019 sein Gesicht verändert. Fest steht, dass auch im nächsten Jahr das zweite Adventswochenende für den Budenzauber eingeplant ist. Die Eröffnung am Donnerstagnachmittag wurde außerdem so gut angenommen, dass Moritz auch im nächsten Jahr ein verlängertes Weihnachtsmarktwochenende in Angriff nehmen will. „Auch Sonntagabend war der Markt noch gut mit Besuchern gefüllt, nachdem der größte Regenschauer vorbei war“, sagt sie. Ein schöner Ausgleich zum Samstag, der in Teilen ins Regenwasser fiel.

Von Katharina Stork