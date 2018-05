Luther-Jahr war schon: 2017. Zu anderen Zeiten wäre 2018 das Karl-Marx-Jahr geworden, so wie das 1953 aus Anlass des 70. und 1983 zu Marx´ 100. Todestages in der DDR der Fall war. Am Sonnabend jährt sich der Geburtstag des Philosophen zum 200. Mal. Mit Festakten und Demonstrationen aus diesem Anlass ist in der Collm-Region nicht zu rechnen.