Oschatz

Der Lions-Club Oschatz lädt zum 22. Benefiz-Konzert ein. Mit dabei: Andreas Boyde, gebürtiger Oschatzer und weltweit erfolgreicher Pianist, der TMG-Jugendchor sowie Philipp Amelung. Der Tübinger Universitätsmusikdirektor dirigiert den Abend und erklärt im Interview, weshalb es sich lohnt, am 31. August in die St. Aegidienkirche zu kommen.

Mit Andreas Boyde verbindet Sie eine umfangreichere musikalische Partnerschaft – nicht nur in Oschatz...

Ja, wir hatten in der Nähe von München gemeinsame Konzerte und außerdem habe ich ihn mehrfach nach Tübingen eingeladen. Wir haben sehr oft zusammen gearbeitet, auch in Leipzig – und eben auch in Oschatz.

Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit ihm?

Das Feuer, mit der er Musik macht. Und das Leben, mit dem er den Konzertsaal füllt.

Was macht das Programm in Oschatz aus, warum lohnt der Konzertbesuch?

Es ist ein sehr vielschichtiges Programm. Mit dem sehr großen und anspruchsvollen 1. Klavierkonzert von Johannes Brahms zu Beginn, den kammermusikalischen Waldszenen in der Orchesterfassung von Andreas Boyde und Beethovens Chorfantasie. Beethoven ist da noch nicht bei der Neunten Sinfonie angelangt, aber sie klingt schon durch. Es sind an diesem Abend die bedeutendsten Komponisten der Vor-Romantik und der Romantik vertreten. Besonders ist die Kombination der Ausführenden, vom Solisten über das Leipziger Symphonieorchester bis hin zu den regionalen Chören. Das ist schon eine sehr reizvolle Mischung.

Wie sieht Ihre Vorbereitung aus?

Den Beethoven habe ich schon mehrfach dirigiert und auch schon mit Andreas Boyde gespielt. Da bin ich ganz gut drin. Bei Brahms ist es etwas länger her, den muss ich mir wieder genauer einprägen und bin gespannt, was für Notizen ich mir damals gemacht habe. Und ich versuche, möglichst viel an Hintergrundliteratur zu lesen, um mich in die Stimmung zu versetzen. Das ist – neben dem Studium der Partitur – das Wichtigste: Wie ist das Konzert damals gedacht worden? Warum wurde es komponiert? In welcher Verfassung war Brahms? Das hat ja sehr oft Auswirkungen auf die Art der Komposition. Ich bin vor dem Oschatzer Konzert im Urlaub, das ist ganz gut, da komme ich zum Lesen.

Wo sind Sie im Urlaub?

Im Münchener Süden, in meiner Heimat. Da sind wir mit unseren beiden Jungs; der Älteste ist zweieinhalb Jahre alt, der Jüngste gerade ein halbes Jahr.

Da kann man ja fast noch gratulieren...

Ja, Frederik wurde am 25. Januar geboren – und zwar zwischen einem Proben- und einem Konzertwochenende. Erfreulicherweise nicht am Konzertwochenende – obwohl ich schon einen guten Ersatzdirigenten organisiert hatte.

Wie ist das Konzert in Oschatz eingebettet, was läuft bei Ihnen zurzeit sonst so?

Wir hatten soeben Semesterende – da gab es das Konzert unseres Akademischen Orchesters – mit einer Wagner-Ouvertüre, dem Tschaikowski-Violinkonzert und Schostakowitschs fünfter Symphonie. Kurz zuvor hatten wir das Konzert unseres Akademischen Chors mit der Krönungsmesse von Mozart und der Chrysostomos-Liturgie, ebenfalls von Tschaikowski.

Nach dem Konzert in Oschatz hänge ich fünf Tage Leipzig-Urlaub dran, weil ich da ja einige Jahre gewohnt habe. Anschließend bin ich sehr stark eingespannt in das 93. Internationale Bachfest, das wir in Tübingen ausrichten. Als Teil eines vierköpfigen Leitungsteams haben wir in zehn Tagen mehr als 70 Veranstaltungen zu stemmen. Mitte Oktober beginnt dann das neue Semester, und parallel dazu habe ich immer im Herbst eine Konzertreihe in Icking bei München. Ende Februar reise ich mit meinem Orchester nach Westafrika.

Wollen Sie noch etwas loswerden?

Ich freue mich sehr auf das Oschatzer Publikum!

Ist das denn so besonders?

Ja, immer, wenn ich mit Andreas Boyde aufgetreten bin, ist an den Abenden eine sehr persönliche Atmosphäre entstanden. Das ist schon sehr auffällig – für mich als Außenstehenden. Es gibt eine Euphorie, die entsteht, wenn das Oschatzer Publikum Konzerte mit ihm erlebt. Das ist etwas Besonderes. Da können sowohl die Oschatzer als auch Andreas stolz drauf sein. Und ich bin dankbar, immer mal wieder dabei sein zu dürfen.

Beginn des Konzerts am 31. August ist um 20 Uhr in der St. Aegidienkirche; Einlass ist ab 19 Uhr. Eine Karte kostet 15 Euro (ermäßigt 12 Euro). Die Tickets sind an der Abendkasse erhältlich – oder im Vorverkauf in der Oschatz-Information.

Von Björn Meine