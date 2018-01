Türke aus Raum Oschatz für Messerattacke auf seine Frau verurteilt

Leipzig/Oschatz. Er wollte seine Frau nicht wirklich umbringen, versichert der 58-jährige Angeklagte. Der gebürtige Türke, der mit seiner Frau und fünf Kindern seit Jahrzehnten in Deutschland und seit vier Jahren im Raum Oschatz lebt, hat die Tat zugegeben. Am 20. März 2017 stach er mit einem Obstmesser auf seine Frau ein (wir berichteten). Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Am Freitag wird er verurteilt.

Große Distanz der Kulturen

An diesem Prozess wird deutlich, wie groß die Distanz der Kulturen sein kann. In der Türkei verschafft sich das starke Geschlecht als Vater und Ehemann Respekt. Frauen und Kinder haben sich zurück zu halten. Außerdem hat der Mann das Geld und die „Lizenz“, seine Frau züchtigen zu dürfen – vor allem, wenn es Widerworte gibt.

Im Saal des Landgerichtes Leipzig sitzen auch fünf Familienmitglieder des Angeklagten, seine Frau, die er bei dem Angriff schwer verletzt hatte, ist nicht darunter. Nach vier Verhandlungstagen wird das Urteil des Schöffengerichtes erwartet. Den Vorsitz hat Richter Johann Jagenlauf. Die 50-jährige Ehefrau, die das Verbrechen überlebt hat, wurde mit 14 Jahren in der Türkei zwangsverheiratet. Sie hatte ihren Mann vorher noch nie gesehen. Die Familie ging nach Deutschland. Den Lebensunterhalt verdiente der Familienvater am Anfang im Ruhrpott. Die Ehefrau blieb am Herd.

In der Beziehung kriselt es

Irgendwann fing es in der Beziehung an zu kriseln. Das Paar stritt sich immer öfter. Daran hat sich auch nichts geändert, als sie sich ein Häuschen im Oschatzer Land kauften. Im Gegenteil. „Der Himmel war schon lange trübe“, erklärt Gutachter Dr. Christof Hieronymus. Die Ehefrau hielt diese ständigen Streitereien nicht mehr aus und wollte die Scheidung. Der Mann wiederum nicht.

Der Anlass für die Messeratacke war ein lapidares Ereignis: Das Ehepaar fuhr am 20. Mai 2017 zum Einkauf. An der Kasse musste der Mann zugeben, kein Geld bei sich zu haben. Wieder gab es Streit. Diesmal schaukelte er sich hoch. Nicht das erste Mal drohte der Mann: „Wenn Du mich verlässt, bringe ich dich um!“ Dann stach er auf seine Frau ein, die arglos am Tisch saß. Der erste Stich traf ihre Schulter, als sie sich umdrehte, stach der Mann noch zweimal zu. Zu Hilfe kamen die Tochter und der Sohn. Sie konnten Schlimmeres verhindern.

Ehefrau wollte sich trennen

Die Ehefrau sparte nicht mit Vorwürfen. Sie hielt es nicht mehr aus, wollte sich trennen. Wie sie mit ihrem Mann umging, war für ihn entwürdigend. „Eine Depotenzierung“, so Verteidiger Dr. Daniel Fingerle. Seine Erklärung dazu: „Er fühlt sich, als wenn ihm die Eier abgeschnitten werden.“ Fingele plädiert auf zwei Jahre, auf Bewährung. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und Mandy Pallme, die das Opfer vertritt, fordern beide wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags drei Jahre und sieben Monate Gefängnis.

In der Pause wird der Angeklagte mit Handschellen herausgeführt. Die Familie ist schneller. Nacheinander küssen sie seine Hände und zeigen ihm so ihre Solidarität. Geholfen hat es nicht. Das Schöffengericht verurteilt den Mann wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschalgs zu drei Jahren und zwei Wochen Haft. Die Begründung des Richters dauert eine halbe Stunde. Die Familie zeigt sich entsetzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Gabi Liebegall