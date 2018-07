oschaTZ

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Nachdem der Landkreis Nordsachsen am Mittwoch symbolisch den Breitbandausbau für 43 300 Haushalte verkündet hatte, überraschte am Donnerstag das EnviaM-Tochterunternehmen EnviaTel mit der Information, dass 15 Unternehmen und Gewerbetreibende entlang des Wellerswalder Weges in Oschatz bereits mit Turbo-Internet surfen können. „Je nach Bedarf sind Übertragungsgeschwin-digkeiten von 50 Megabit bis 10 Gigabit pro Sekunde möglich“, teilt Romy Naumann-Kluge von EnviaTel mit. Für den Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz seien bereits 600 Meter Glasfaserleitungen verlegt worden. „Perspektivisch ist der Ausbau weiterer Straßenzüge rund um den Wellerswalder Weg geplant, sobald weitere Firmen im anliegenden Gebiet Bedarf anmelden und Aufträge erteilen“, ergänzt Naumann-Kluge.

Oberbürgermeister begrüßt Investition

Der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) begrüßt diese Investition: „Der Breitbandausbau ist für Oschatz der Schlüssel für die künftige Entwicklung. Im Herzen Sachsens gelegen, ist es für unsere Firmen von immenser Bedeutung, dass schnelles Internet zur Verfügung steht und zwar mit zeitgemäß hohen Raten im Upload und Download.“ Und Stephan Drescher, Geschäftsführer des Telekommunikationsdienstleisters, ergänzt: „Die Glasfaser ist die Hauptschlagader der Gigabit-Gesellschaft. Nur die Glasfasertechnologie bietet die notwendigen Bandbreiten für heutige und künftige digitale Geschäftsprozesse. Mit der Anbindung an unser Glasfasernetz schicken wir die Unternehmen mit Lichtgeschwindigkeit ins Gigabit-Zeitalter.“ www.gigabitnetz.enviatel.de

Von Frank Hörügel