Über 120 Trödelstände in der Oschatzer Innenstadt

Alle Jahre wieder, aber keine Langeweile. Der Trödelmarkt rund um Stadt- und Waagenmuseum, der sich bis weit in die Altoschatzer Straße und entlang der Promenade zieht, lockte am Sonnabend über 120 Händler und zahlreiche Besucher an. Wer gebrauchte Kindersachen und Spielzeug suchte, konnte ebenso fündig werden, wie Schallplatten- und Fotoapparate-Sammler.