Region Oschatz/Collm

Eine kleine Lichtung mit idealem Blick zum Collmberg ist das Ziel vieler Familien und anderer Interessierter an diesem Tag. Alle eint eins: Sie wollen ihren Weihnachtsbaum auf einer kleinen Weihnachtsbaumplantage im Wermsdorfer Wald aussuchen und selbst schlagen. Der Weg ist gut ausgeschildert, so dass keiner das Ziel verfehlen kann. Wer das Auto auf dem davor liegenden Platz, der sonst für den Abtransport von Holz dient, geparkt hat, braucht nur noch die mitgebrachten Sägen, Äxte und Arbeitshandschuhe greifen und einige Schritte zurück legen. Hier wartet schon Sachsenforst Revierleiter Mario Erdmann gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Lisa Schmidt, Mike Plänitz und Udo Kählert.

Nach 15 Jahren erstmals wieder Aktion

„Seit heute Morgen geht es richtig rund. Mit so vielen Interessenten hatten wir gar nicht gerechnet. Nach 15 Jahren haben wir wieder eine solche Aktion im Revier“, erklärt Erdmann, während seine Mitarbeiter damit beschäftigt sind, geschlagene Bäume zu vermessen und in eine Netzhülle zu stecken. Nur wenige Schritte entfernt stehen die serbischen und Blaufichten, die zwischen fünf und sieben Jahre alt sind. Zwischen 15 und 30 Euro pro Baum je nach Höhe muss jeder bezahlen, der den Weg mit einem Baum nach Hause wieder antritt.

Echtes Familienerlebnis

Für so manche Familie wird der Ausflug in das Collmer Revier an diesem Tag zu einem echten Erlebnis. Familie Marx aus Grauschwitz gehört dazu. Zwei ihrer Enkel hat das Paar dabei. Moritz (8) und Florian (5) kommen aus Dresden und besuchen Oma und Opa. Mit ihnen wollen sie sich den Weihnachtsbaum für daheim aussuchen. 2,50 Meter darf der hoch sein. Schlagen muss ihn Opa Holger allein. Die beiden Jungs agieren als Helfer. Auch beim zweiten Baum ist das so. Der bleibt allerdings in Grauschwitz.

Größte Adventsfreude

„Ich habe durch Zufall von der Aktion gelesen und dachte, das ist etwas für meinen Mann. Sein Wunsch war es schon immer, selbst mal einen Weihnachtsbaum zu schlagen“, erzählt die Oschatzerin Loreen Wohlleben. Heimlich hatte sie schon Säge und Handschuhe ins Auto gelegt, um dann beim Adventsausflug mit ihrem Mann Patrice Matthias und Tochter Emilia den Wermsdorfer Forst anzusteuern. Als der Baum später im Auto verstaut wird, gesteht der Zeitsoldat aus Oschatz: „Das war meine größte Adventsfreude!“

Den Baum selbst schlagen, das hat bei den Zosels aus Thalheim in den letzten Jahren Tradition. Diesmal bekam Mutter Isabell Unterstützung von Sohn Billy und dessen Kumpel Julian. Bis zum Fest wird daheim der Baum ins Wasser und kühl gestellt. Das empfiehlt auch Revierleiter Mario Erdmann. Er und seine Mitarbeiter sind überwältigt von der Resonanz, die das Baumschlagangebot fand.

Von Bärbel Schumann