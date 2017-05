Region Oschatz. Für die Viertklässler in Dahlen beginnt der Schultag jetzt mit einem neuen Ritual: Morgens werfen die Mädchen und Jungen zuerst einen Blick in die Zeitung. Beide Klassen sind – wie weitere Schüler in der Region Oschatz – Teilnehmer am Projekt „Zeitungsflirt“ und bekommen dazu täglich die Oschatzer Allgemeine in die Klassenzimmer geliefert.

Nach den ersten Tagen haben die Grundschüler schon ganz gut den Durchblick. Wie routinierte Zeitungsleser wissen sie, dass eine OAZ aus mehreren „Büchern“ besteht und damit die einzelnen Teile für Politik, Kultur, Lokales und Sport gemeint sind. „Anfangs ist es uns nicht leicht gefallen, die vier Bücher im Blick zu haben, aber jetzt kennen wir uns schon besser aus“, beschreibt Lehrerin Kristina Riesmeier. Besonders beliebt sind Lokal- und Sportteil bei den Viertklässlern, außerdem gibt es einige Fans, die aufmerksam durch die Kulturseiten blättern. Am wenigsten können die Grundschüler noch mit dem Politikteil anfangen – dort sind es vor allem Abläufe, die die Mädchen und Jungen interessieren: „Wie bekommt die Zeitung Fotos von Trump und Texte aus anderen Ländern?“, fragen die jungen Leser den Besuch aus der OAZ-Redaktion und erfahren, dass der Verlag dafür mit Korrespondenten und Bildagenturen zusammenarbeitet, und so immer an die neuesten Informationen kommt.

Auf die Frage, wer von den Viertklässlern selbst schon einmal in der Zeitung war, gehen in der Aula viele Arme nach oben. Kein Wunder, schließlich sind unter den Kindern etliche Fußballer, Akrobaten, junge Feuerwehrleute, Musikschüler oder Theaterspieler. „Was lest ihr selbst am liebsten in der OAZ?“, will die Reporterin von den Schülern wissen. „Berichte über Wacker Dahlen“, kommt prompt die Antwort. Doch auch die Fußballfans von Bayern München und RB Leipzig schauen jeden Morgen nach, ob es Neues von ihren Lieblingsmannschaften gibt.

„Als nächstes wollen wir selbst versuchen, Artikel zu schreiben“, kündigt Lehrerin Ute Jannasch die weiteren Pläne für die Zeitungsflirt-Aktion an. Berichte von der Projektwoche, vom Sport und anderen Geschehnissen aus dem Schulalltag sollen dabei in kleinen Gruppen als Gemeinschaftsarbeit entstehen. Doch zuerst kommen die Viertklässler selbst in die OAZ: Mit dem Erinnerungsfoto zum Zeitungsflirt.

Aus der Region sind neben den Dahlener Klassen auch eine Klasse aus Cavertitz, vier Klassen der Oschatzer Bücherwurm-Grundschule, eine Klasse der Schlossschule Hof, zwei Klassen der Grundschule Altmügeln und Schüler der Schule für geistig Behinderte Oschatz beim Zeitungsflirt vertreten. Insgesamt machen sich so 204 Schüler aus elf Klassen mit der OAZ vertraut.

Von Jana Brechlin