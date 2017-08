Über 500 neue Stühle für die Oschatzer Stadthalle

Oschatz. Das sitzt: Die Oschatzer Stadthalle hat für den großen Saal und die davor befindliche Galerie 550 neue Stühle erhalten. Im Zuge der Revisionswoche wurde jetzt die alte, vor zehn Jahren als Erstausstattung angeschaffte Bestuhlung, komplett ausgetauscht. Und damit nicht genug: Außerdem wurde das Parkett in der Stadthalle neu versiegelt, die Trennwände im großen Saal repariert, gereinigt und justiert und der Fußboden im Foyer und dem Außenbereich zum Altmarkt hin gereinigt und neu verfugt.

Künftig auch Tribünen-Sitzplätze

Die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, Uta Moritz, knüpft einen weitere Änderung in der Halle an diese dringend notwendigen Investitionen, die jedoch noch nicht sofort greifen wird. „Das Thomas-Müntzer-Haus verfügt auch über eine Tribüne, die es den Gästen von den hinteren Sitzreihen erlaubt, das Geschehen auf der Bühne von einer erhöhten Position aus zu verfolgen. Offenbar wurde diese Möglichkeit aber bisher so gut wie nie genutzt“, erklärt sie. Das soll sich allerdings bald ändern. Ab dem kommenden Jahr, so stellte Moritz in Aussicht, werde es bei ausgewählten Veranstaltungen wie Beispielsweise Tagungen oder Tanzdarbietungen, Tribünenbestuhlung geben.

Insgesamt 115 000 Euro investiert

Investiert haben die Oschatzer Freizeitstätten GmbH Kraft eines Beschlusses im Oschatzer Stadtrat für die Neuerungen in der Stadthalle insgesamt 115 000 Euro. Laut Kämmerer und Mitgeschäftsführer der Freizeitstätten GmbH, Jörg Bringewald, entfallen davon rund 80 000 Euro auf die Bestuhlung und 21 400 Euro auf die Versiegelung des Parketts.

Wer auf den neuen Stühlen Probesitzen möchte, hat dafür in den kommenden Tagen gleich drei Mal Gelegenheit. Bei Tanzkaffee für Junggebliebene am Donnerstag ab 14 Uhr, Kultur-Kaffee-Kunst am Sonntag ab 14 Uhr und dem After Work Club mit Livemusik am 17. August ab 18 Uhr.

Von Christian Kunze