Strehla

Für mehrere Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Riesa und die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Strehla war der Feiertag kein arbeitsfreier Tag. Sie wurden gegen 11.30 Uhr an die Staatsstraße 31, die Lonnewitz mit Strehla verbindet, beordert. Dort lag ein Pkw auf dem Dach im Feld neben der Straße.

Wie von der Polizeidirektion Riesa zu erfahren war, hatte der 78-jährige Fahrer eines Ford Mondeo aus Richtung Borna kommend rund 500 Meter nach dem Abzweig Zaußwitz dazu angesetzt, mehrere Fahrzeuge zu überholen. Als der Oschatzer dann die entgegenkommenden Radfahrer bemerkt hatte, habe er versucht, den Überholvorgang zu beenden. Beim Einscheren auf seine Fahrbahnseite habe er die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Pkw Hyundai gestreift.

Auto landet auf dem Dach

In der Folge sei der Pkw mit dem Oschatzer Ehepaar an Bord auf dem Dach liegend im angrenzenden Feld gelandet. Die Beifahrerin sei bei Eintreffen der Feuerwehr bereits aus ihrem Auto befreit und erstversorgt worden. Der Fahrzeugführer sei eingeklemmt gewesen und habe gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus seinem Fahrzeug geholt werden müssen, war von der Riesaer Wehr zu erfahren. Beide Insassen des Ford seien schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Im Hyundai seien keine Personen zu Schaden gekommen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 4000 Euro.

Neben der Personenrettung seien durch die Feuerwehr an der Unfallstelle Brandschutzaufgaben zu lösen gewesen, da Kraftstoff ausgelaufen war. Außer den genannten Wehren waren Notärzte und Rettungsdienste aus Riesa und Oschatz sowie ein Hubschrauber der Luftrettung im Einsatz.

.

Von Axel Kaminski