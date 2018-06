Region Oschatz/Wermsdorf

Steffen Tempel, Psychiatrie-Patient im Fachkrankenhaus Wermsdorf, war von Mitte Mai bis Anfang Juni 17 Tage verschwunden, bis er von der Polizei in einem Supermarkt aufgegriffen wurde. Wie konnte er so lange ohne Unterkunft und Verpflegung überleben? Wo hat er geschlafen? Der bekannte Überlebensexperte Rüdiger Nehberg gibt im LVZ-Interview Antworten auf diese Fragen – und erzählt von seinen Abenteuern in Südamerika, auf dem Meer und seinem Versuch, ein Wildschwein mit der Hand zu fangen.

Herr Nehberg, es gibt da eine Faustregel: Der Mensch kann drei Minuten ohne Luft, drei Tage ohne Wasser und drei Wochen ohne Nahrung aushalten. Ist da etwas dran?

Bei normalem Klima komme ich ohne Nahrung einen Monat aus. Ich bin mal ohne Verpflegung von Hamburg nach Oberstdorf gewandert (rund 850 Kilometer, Anm. d. Red.) und habe pro Tag ein Pfund Gewicht verloren, insgesamt 25. Der Körper baut zunächst überschüssiges Fett ab, dann geht es an die Muskulatur. Ich sah am Ende aus wie mein eigener Leichnam. Aber nach drei Tagen verschwand das quälende Hungergefühl. Der Vorteil an der aktuell warmen Wetterlage ist, dass man relativ wenig Nahrung braucht, da der Körper nicht viel Energie benötigt, um bei 37 Grad zu bleiben. Dafür hat er aber einen Mehrbedarf an Wasser. Den kann man reduzieren, indem man sich wenig bewegt.

Aber von was könnte sich Herr Tempel während dieser 17 Tage ernährt haben?

Jetzt im Sommer ist die Natur voll von Essbarem. Zum Beispiel alles, was an Teichen wächst. Oder Insekten, Würmer und Heuschrecken. Aber das ist eigentlich nicht nötig. 17 Tage sind kein Problem.

Auch wenn man nicht dafür konditioniert ist und zuvor voll verpflegt wurde?

Es ist jedem Lebewesen gegeben, dass es längere Zeit ohne Nahrung auskommt. Dass wir täglich drei Mahlzeiten und immer zu trinken haben, ist ja Luxus. Wenn Herr Tempel im Schatten gelebt und nachts warm geschlafen hat, ist das auszuhalten.

Entengrütze: „Kann man wegschlabbern wie Kopfsalat.“

Sie sagten, die meisten Wasserpflanzen seien essbar?

Ja, zum Beispiel die Entengrütze, die sich auf Teichen sammelt. Die kann man wegschlabbern wie Kopfsalat. Oder Rohrkolben, die sind etwas geschmackloser als Spargel. Man muss sie nur aus dem Wasser herausziehen und die äußeren Blätter entfernen. Das hat zwar nicht viel Nährwert, gibt dem Hungernden aber die Illusion, er hätte etwas im Magen.

Und diese Illusion reicht bereits?

Viele Leuten verfallen in Panik, wenn sie Angst haben zu verhungern. Wenn man dann doch etwas halbwegs Essbares hat, ist das psychologisch schon viel wert. Und es unterdrückt den Hunger, der nach drei Tagen eh verschwindet. Bei meinem Marsch durch Deutschland habe ich festgestellt, dass sich das sogar belebend anfühlt, weil der Körper Fett abbaut. Ich wurde viel beweglicher – das war ein schönes Gefühl. Als es aber an die Muskeln ging, musste ich mehr Pausen einlegen. Es war dennoch ein erfolgreicher Test für meine Reise zu einem Indianervolk in Südamerika. Ich hatte da nur eine Mundharmonika, eine Machete und einen kleinen Rucksack mit Utensilien dabei – aber nichts zu essen. Ich wollte vorher wissen, wie lange ich im Notfall durchhalte. Mir war wichtig, dass ich mich richtig ein- und nicht überschätze.

Überlebensexperte Rüdiger Nehberg nach seinem Deutschlandmarsch. Quelle: Rüdiger Nehberg

Aber sowohl in Südamerika als auch hier gibt es Pflanzen, die essbar erscheinen, obwohl sie giftig sind.

Da gibt es eine Grundregel: Alle Pflanzen sind essbar – manche nur einmal. (lacht) Man kann das aber testen: Zuerst schaut man, ob die Pflanze irgendwie ansprechend und einem nicht zuwider ist. Zum Beispiel ein Rosenzweig mit Dornen, da weiß man: Vorsicht! Dann zerreibt man ein Blatt zwischen den Fingern. Wenn der Geruch angenehm ist, macht man eine Leckprobe. Wenn die wiederum angenehm ist, kann man ein Blatt probieren. Das lässt man lange wirken, etwa zwei Stunden. Wenn keine Nebenwirkungen eintreten, isst man eine größere Menge und lässt das wieder wirken. Das kann man über zwei Tage strecken. Besser ist es aber natürlich, wenn man weiß, was essbar ist. Zum Beispiel Sauerampfer oder Brennnesseln. Die muss man nur von innen nach außen rollen oder man kocht sie, dann schmecken sie wie Spinat. Selbst Gras kann man notfalls essen. Oder eben Insekten, die viel Eiweiß liefern. Bei Heuschrecken muss man nur die Hinterbeine entfernen. Würmer sind auch eine Option.

Im Winter bleiben nur Mäuse, Hasen und Fische

Der Sommer ist natürlich eine gute Jahreszeit, um im Freien Nahrung zu finden. Wie sieht es im Herbst oder im Winter aus?

Das ist schon schwerer. Im Herbst gibt es Hagebutten, Holunderbeeren, Bucheckern oder Haselnüsse. Im Winter ist der Ofen völlig aus. Da bleiben nur Insekten oder man gräbt sich in Mäuse- oder Kaninchenbauten. Am besten sind natürlich Fische. Ein Loch in einen zugefrorenen Teich hacken, das die Tiere anlockt, die man dann mit einer selbstgebauten Harpune oder Angel fängt.

Nach dem Fangen wird es ja aber nicht leichter, wenn man die Eingeweide entnehmen muss...

Zur Not kann man die mitessen. Nur der Kopf ist ein bisschen sperrig.

Kann man im Notfall auch Tiere essen, die unter Naturschutz stehen?

In der absoluten Not ist das erlaubt. Natürlich ist das Wildern, wenn man einfach so ein Kaninchen fängt. Wenn man aber am Verhungern ist, wird kein Richter einen dafür verurteilen.

So kommt man an frisches Wasser

Wie kommt man an frisches Wasser?

Den morgendlichen Tau auf Wiesen kann man einfach mit der Hand abstreifen. Noch besser ist es, wenn man sein Unterhemd durchs nasse Gras zieht. Da hat man gleich einen kleinen Vorrat.

Kann man auch bedenkenlos aus Bächen oder Flüssen trinken?

Man sollte wissen, wo die Quelle liegt. Wenn der Fluss schon durch ländliche Gebiete geflossen ist, wo Insektizide oder Gülle verteilt werden, dann ist das weniger gut. Aber selbst da gibt es eine Methode: Einen Meter neben dem Bach ein tiefes Loch graben, bis darin Sickerwasser aufsteigt. Die ersten Liter sind noch schmutzig, also weg damit. Von Mal zu Mal wird es aber klarer und sauberer.

Ein gemütlicher Schlafplatz – selbst gebaut

Und wie kann man ohne Schlafsack und Zelt im Wald übernachten?

Prinzipiell kann man ja überall schlafen. Wiesen werden nach Sonnenuntergang allerdings sehr schnell nass – da friert man sich den Arsch ab. Auf meiner Tour durch Deutschland habe ich deshalb immer im Wald geschlafen. Mit einem Stock oder den Händen gräbt man sich eine 30 bis 40 Zentimeter tiefe Kuhle und füllt die mit alten Nadeln oder Blättern auf. Dann hat man einen schön kuscheligen Untergrund. Zudecken kann man sich mit großen belaubten Ästen.

Nun ist so ein Wald ja auch nicht ungefährlich. Wie kann man sich beispielsweise gegen Wildschweine verteidigen?

Die sind gar nicht gefährlich, solange man ihnen nicht den Weg abschneidet. Ich habe sogar mal fast eines mit den Händen gefangen. Wenn sie sich nähern, kann man sie einfach verschrecken. Ansonsten gibt es bei uns ja keine gefährlichen Tiere. Höchstens ein Rudel Wölfe und auch nur, wenn es Angst hat. Wir sind aber nicht deren Futtertyp. Sogar die Jaguare, denen ich im Dschungel begegnet bin, haben die Kurve gekratzt. Zweibeiner sind die einfach nicht gewöhnt. Man darf bloß nicht weglaufen – das würde sie ermutigen. Aber das ist ja bei einer Rocker-Bande genau so.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Was war das Ungewöhnlichste, das Sie auf Ihren Reisen gegessen haben?

Das war bei den Yanomami-Indianern in Nordbrasilien, die die Asche ihrer Toten gegessen haben. Die wird in Bananensuppe gestreut, was dann ein bisschen sandig schmeckt. Das hat mich am meisten Überwindung gekostet. Mit diesem Ritual erweisen sie ihren Verstorbenen die letzte Ehre. Die Yanomami glauben, in der Asche steckt die Seele der Verstorbenen, die nicht im All herumirren dürfe. Wenn man an diesem Ritual teilnimmt, ist man sofort Teil der Gemeinschaft.

Von Christian Neffe