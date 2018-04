Überquerung der B 6 in Lonnewitz für Fußgänger bald sicherer

Lonnewitz. Im Auftrag der Stadt Oschatz baut derzeit die Firma Höptner die von Einwohnern geforderte Hilfe zur Überquerung der B 6 in Lonnewitz. Die Kommune investiert knapp 44 000 Euro in die sogenannte Querungshilfe. „Damit die Lonnewitzer und ihre Gäste sicher die Straßenseite wechseln können, um beispielsweise zur BMX-Strecke zu gelangen“, erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Anja Seidel.

Oschatz bekommt Geld vom Freistaat zurück

Die B 6 liege zwar in der Zuständigkeit des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), die Stadt habe aber in Abstimmung mit dieser Behörde die Baumaßnahme organisiert und zwischenfinanziert. Oschatz werde vom Freistaat Sachsen entsprechend einer Vereinbarung das Geld zurück erhalten. Der Hauptausschuss des Oschatzer Stadtrates hatte dies im Spätsommer so beschlossen. Weiterhin wird nach Fertigstellung der Querungshilfe der Neubau eines kleinen Gehwegabschnittes am Kaiserweg, der die Anbindung an die Mountainbike-Anlage und die Querungsinsel in der B 6 besser ermöglicht, realisiert. Bis zum 13. April soll alles erledigt sein.

Von OAZ