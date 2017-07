Oschatz. Nach zwei schweren Verkehrsunfällen im Raum Oschatz waren die Einsatzkräfte am späten Vormittag unterwegs. Nach ersten Informationen der Polizei hat sich in Niedergoseln um 11.25 Uhr ein Auto überschlagen. Den Angaben zufolge wurden dabei zwei Personen schwer verletzt.

In Calbitz stürzte um 12.40 Uhr ein Motorradfahrer mit seiner Maschine. Nach ersten Erkenntnissen waren an dem Unglück keine weiteren Personen beteiligt. Der Mann sei im Augenblick nicht ansprechbar, hieß es. Die Identität der Verletzten ist in beiden Fällen noch unklar.

mro