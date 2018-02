Umgestürzte Platanen an der Robert-Härtwig-Schule in Oschatz beseitigt

Zwei große Platanen an der Robert-Härtwig-Schule in Oschatz stürzten beim letzten Sturm um. Die Kinder wurden weit vor Sturmbeginn vom Unterricht frei gestellt. Den größten Schaden an den Bäumen gab es im Stadtpark. Hier fielen 13 Bäume. Aber auch im Stadtgebiet richtete Sturm Friederike einigen Schaden an.