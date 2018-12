Oschatz

Erika Kupfer hat schon einiges erlebt. Die 85-Jährige musste Schicksalsschläge einstecken, Aber solche Ängste und Ungewissheiten wie vor diesem Weihnachtsfest hatte sie selten auszustehen.

Erika Kupfer wohnt seit Anfang 1958 in einem Haus an der Merkwitzer Straße. Als sie dort mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann einzog, waren das keine Neubauten. Und tatsächlich sind die in den 1930er Jahren errichteten Wohnhäuser nach heutigen Maßstäben alles andere als komfortabel. „Wenn meine Mutter uns früher besuchte, sprach sie immer von unserer Puppenstube“, erzählt die Oschatzerin. Tatsächlich sei es hier eng zugegangen, als ihre zwei Töchter hier aufwuchsen. „Für uns war das hier unser Nest“, betont Erika Kupfer. Vom Fenster aus hat sie den Collm im Blick und der große Garten bietet den Platz, der in den Räumen fehlen mag.

Nun ist dieses Idyll bedroht. Auch andere wissen die Lage der großen Grundstücke zu schätzen. Ohne die Altbauhäuser sind diese wahrscheinlich sogar wertvoller als mit.

Grundstücke sollen verkauft werden

Ganz überraschend kommt diese Einschätzung für Außenstehende nicht. Kurz nach der Übernahme des Bestandes der insolventen Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Oschatz (GWO) durch die Unser schönes Oschatz GmbH (Uso) erläuterte Paul Weißbach, dass die Gesellschaft nicht das gesamte erworbene Eigentum dauerhaft behalten wolle. „Die Grundstücke Am Wachhübel im Ortsteil Zschöllau sollen verkauft werden. Hier können perspektivisch neue Eigenheime entstehen“, erläutert er der Oschatzer Allgemeinen. Bei den Häusern an der Merkwitzer Straße wolle Uso den Mietern die Gelegenheit geben, das Objekt zu erwerben. „Wo dies nicht der Fall sein wird, sind eben jene ebenfalls ideale Grundstücke für neue Eigenheime“, sagte Paul Weißbach Anfang Oktober.

Eine Menge Gerüchte kursieren

Für die Bewohner stellt sich diese Absicht ihres neuen Vermieters nicht so nüchtern dar. „In der Nachbarschaft steht an einem Haus schon eine Bautafel“, erzählt Erika Kupfer. Darauf sei zu lesen, dass hier in Kürze neue Eigenheime entstehen. „Hier kursieren eine Menge Gerüchte“, betont die 85-Jährige. Zwar hieß es, dass sich die Uso bei den Mieter persönlich vorstellen würde, aber zunächst sei es bei einem Brief geblieben. Nachdem sie kürzlich einen Termin in der Oschatzer Geschäftsstelle, dem früheren Sitz der GWO, hatte, fühlt sich Erika Kupfer zu einer Entscheidung gedrängt.

Man habe ihr angeboten, in eine der bereits sanierten Uso-Wohnungen auf der Gelbricht- oder Laazerstraße zu ziehen. natürlich ginge das nicht mehr für 3,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. „Unsere Wohnung mag klein sein. Aber ich komme mit dem Haushalt um die Runde, schaffe es, alle Fenster zu putzen“, schildert Erika Kupfer die gegenwärtige Situation. Sie wolle nicht irgendwohin ziehen, wo sie der Haushalt „erschlägt“.

Der Erwerb ihrer bisherigen Wohnung kommt für sie nicht in Frage. Gerüchteweise ist von 60 000 Euro für ein halbes Haus die Rede und von 90 000 für das Ganze. Ihr sei kein konkreter Preis genannt worden, aber einen Kauf gäbe ihr Konto auf gar keinen Fall her.

Wegen eines Umzugs solle sie sich keine Sorgen machen, habe ihr Paul Weißbach gesagt. Über dessen Abwicklung beziehungsweise die Kosten könne man reden. Ob sie da vielleicht noch zwei, drei Jahre Zeit habe, wollte Erika Kupfer wissen und erhielt eine Antwort, die ihr zu denken gab. „Wenn wir da noch da sind“, soll Paul Weißbach geantwortet haben. Das wäre nicht gerade ein Argument dafür, in eine andere von der Uso vermietete Wohnung zu ziehen. Was Zusagen wert sind, dass sich Mieter nach einer Insolvenz oder einem Verkauf keine Sorgen machen müssten, weil der neue Eigentümer die Verträge weiterführt, erfahre sie ja gerade.

Erika Kupfer ist enttäuscht

Im Nachhinein ist Erika Kupfer von der GWO enttäuscht. Viele Mieter an der Merkwitzer Straße hätten mit viel Geld, Zeit und Mühe den Komfort ihrer Wohnungen erhöht, Bäder angebaut oder Garagen und Schuppen errichtet – ohne dass sich die GWO finanziell daran beteiligt hatte. „Wie lange ging es der Genossenschaft eigentlich schon schlecht und warum hat sie dann die Leute noch Geld in die Wohnungen stecken lassen?“, fragt sich die Rentnerin. Von ihren Genossenschaftsanteilen sähe sie vorläufig auch nichts. „Man hat uns gesagt, dass sie als Sicherheit bei der Bank eingefroren wären“, berichtet Erika Kupfer. Alte Bäume soll man nicht verpflanzen. „Aber was man mit uns alten Bäumen hier macht...“, meint die Oschatzerin kopfschüttelnd. Sie fühle sich auch ein wenig von der Stadt in Stich gelassen. Immerhin sei das doch ein Oschatzer Stadtviertel, was hier entwickelt werden solle – auf Kosten der Bewohner.

Von Axel Kaminski