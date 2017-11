Oschatz. Am Samstagmorgen gegen acht Uhr ist an der Oschatzer Kirche in der Friedensstraße ein Graffito in roter Farbe entdeckt worden. Laut Polizei handelte es sich um einen 1,40 x 2 Meter großen Davidstern mit Inschrift.

Die Beamten ermitteln nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Beleidigung. Was auf der Inschrift zu lesen war, teilten die Beamten nicht mit.

