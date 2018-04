Wermsdorf - Unbekannte laden 70 Kilogramm Müll im Waldgebiet des Jahres ab

Wer in dieser Woche seine Ohren aufgesperrt hat, dem ist nicht entgangen, dass bei der Döllnitzbahn an zwei Tagen zusätzlich die Kasse geklingelt hat. Am Dienstag und Donnerstag war nicht nur das Hupen der Diesellok zu hören, sondern auch die Dampfpfeife und die Glocke der Dampflok.