Oschatz

In Sommer 2017 verunglückte an der Kreuzung Dresdener Straße und Eichstädt-Promenade ein Laster, der Schrott geladen hatte. Das Unfallfahrzeug und der Schrott wurden damals zeitnah von der Unfallstelle entfernt. Bei dem Unfall waren aber auch der Bewuchs und die Umgrenzungsmauer erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Fast ein Jahr tat sich nichts, lagen die Hinterlassenschaften des Unfalls an der Dresdener Straße herum. Zahlreiche Anwohner und Bürger beschwerten sich über den Anblick, der sich den Besuchern der Stadt als erster Eindruck bot.

Jetzt hat sich etwas geändert. Der Bauschutt ist entsorgt worden, ein Bauzaun grenzt das Grundstück vom öffentlichen Gehweg ab und das wild wuchernde Grün, teilweise auch junge Bäume, wurde umgelegt.

Die Maßnahmen wurde durch den Grundstücksbesitzer umgesetzt. Es handelt sich dabei um eine größere Familie, die mutmaßlich aus Osteuropa stammt. Diese nutzt das Grundstück offenbar als Zwischenstation. Manchmal seien nur einige wenige, manchmal bis zu 20 Personen anwesend, berichten Nachbarn, die einen guten Umgang pflegen.

Die Stadt Oschatz konnte damals bei der Beseitigung der Unfallfolgen nicht einschreiten, weil es sich um einen Privatgrundstück handelt.

Von Hagen Rösner