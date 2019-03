Mügeln

Die Augen gerade nach vorn und ja nichts verpassen, was der Lehrer vor der Tafel erzählt: So muss es nicht immer sein. Unterricht lässt auch anders gestalten und kann dabei viel anschaulicher sein. Das erlebten jüngst die Kinder und Jugendlichen der Goetheschule.

Im Rollstuhl unterwegs in Mügeln

„Wir haben einen Rollstuhl organisiert von der Arbeiterwohlfahrt. Die waren ganz lieb und haben ihn uns zur Verfügung gestellt“, sagt Claudia Geißler, die ihre 5a in Deutsch und Ethik unterrichtet. Für die Zehnjährigen beginnt eine aufregende Stunde. Weil sie gerade das Buch „Die Vorstadtkrokodile“ lesen, versuche sie, die Kinder fächerverbindend für das Leben mit einer Beeinträchtigung zu sensibilisieren.

In Max von der Grüns Kinderbuchklassiker versucht der querschnittsgelähmte Kurt, in eine Kinderbande aufgenommen zu werden. Die Kinder sollen zumindest ein bisschen nachempfinden können, wie schwer es ihm fällt mitzuhalten, sagt Geißler.

Wie es ist, beeinträchtigt zu sein oder gar ausgegrenzt und gemobbt zu werden? Die Mügelner Oberschüler haben das auf sehr anschauliche Weise erfahren.

Andere Perspektive, ungewohnte Probleme

„Zu sehen, wie schwer es etwa ist, eine kleine Stufe hoch und runter zu kommen. Obwohl sie ja noch kein Gewicht haben. Jetzt wollen natürlich alle mal rein und austesten, wie das so ist.“

Das stellt die kleine Fiona als erste vor ein Problem: Wie lassen sich die Fußablagen umklappen, wenn ich nicht einfach darüber steigen kann?

In diesem Alter seien die Kinder noch unbefangen, wenn ihnen jemand mit einer Behinderung begegne. Andererseits fehle ihnen auch noch das Gespür, wenn sie keinen in der Familie haben, der beeinträchtigt ist, sagt Geißler. Sie wissen noch nicht, wie sie damit umgehen sollen.

„In dem Alter haben sie ja keine Berührungspunkte und gerade hier in der ländlichen Gegend ist das ja nicht der Alltagsfall.“ Neben der Rollstuhlfahrt versetzen sich die Kinder an diesem Tag auch in die Lage eines Blinden. Ein Schal vor den Augen genügt. „Wir machen auch eine Strecke mit Ohrstöpseln, dass sie das Taubheitsgefühl nachempfinden können.“ Wie schwer ist es etwa, ganz einfache Wörter von den Lippen abzulesen?

Schauspieler Benjamin Vinnen (links) spielt in dem Stück „Erste Stunde“ einen Schüler, der gemobbt wurde. Quelle: Manuel Niemann

Theater der Jungen Welt zu Gast im Klassenraum

Eine andere Erfahrung, die sich oft schwer in Worte fassen lässt, machen die Achtklässler von Simone Pause-Zukowski und die Schüler, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erlernen. Ein Klassenzimmer wird dafür unvermittelt zur Theaterbühne:

„Das Stück heißt ’Erste Stunde’, und es geht um Mobbing“, sagt sie. Also das Ausgegrenzt- und Angefeindet-Werden durch Mitschüler. Bereits im letzten Jahr hatte sie das Stück organisiert. „Ich habe das Theater der Jungen Welt wieder eingeladen, weil es einmal etwas anderes ist.“

Neuer Schüler erzählt von Mobbing-Erfahrungen

Im Raum der Klasse ist es laut, dann klingelt es. „Ich bin der Neue. Ich geb’ euch fünf Minuten. (...) Fünf Minuten, in denen könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt.“ Irritiertes Lachen, als der neue Schüler, der vor der Klasse aufgetaucht ist, fortfährt: „Ihr könnt mich Arschloch, Wichser, Fotze nennen oder mir die Schultasche klauen (...) Euch wird schon was einfallen.“

Sogar schlagen könnten ihn die Schüler, fünf Minuten, keine Sekunde länger. „Auf die Plätze, fertig, los!“ Jürgen Rickert, der Neue, schmeißt sich auf den Boden und zieht die Arme über den Kopf. Benjamin Vinnen, der ihn spielt, hat die Aufmerksamkeit der 13- bis 14-Jährigen.

Derbe Sprache, rüder Umgangston

Die Sprache von Jörg Menke-Peitzmeyers Stück ist derb, provokant und nah am Umgangston, der in Klassen herrscht, wenn kein Lehrer anwesend ist. Nach und nach löst sich auf, warum „der Neue“ so auftritt: Er kommt aus keinem intakten Elternhaus und ist nach etlichen Schulwechseln das Drangsalieren durch Mitschüler gewohnt.

Sein Text ist so angelegt, dass er nicht vor sich hin monologisiert, sondern die Klasse einbezieht. Die reagiert belustigt und fordert ihn halbstark durch Wort und Witze heraus.

Mobbing kann jeden treffen

Er habe auch schon erlebt, dass Klassen das Angebot tatsächlich nutzten, und ihn geschubst oder die Jacke unter den Wasserhahn gehalten haben, erzählt der 29-jährige Schauspieler danach.

Ein Kniff des Stücks erlaubt es, dass Vinnen in seiner Rolle als Opfer das Spießrutenlaufen kurzerhand umdreht: Und zeigt, dass theoretisch jeder gemobbt werden könne – es lasse sich bei jedem etwas finden.

Nach 40 Minuten der Unterrichtsstunde übernimmt Theaterpädagoge Roland Bedrich. Den Schülern wird im Stuhlkreis Zeit gegeben, über die Erfahrung zu sprechen.

Wegsehen stärkt Täter

Das heißt, zunächst experimentieren sie: Nur mit Augenkontakt sollen sich alle auf einen einigen, der dann den Kreis verlassen muss. Das gelingt schnell, weil sich ein Schüler rasch in die Rolle fügt, die ihn ein paar zugedacht haben: „Was wir hier erlebt haben, war eine schweigende Mehrheit“, erklärt Bedrich danach.

Das Weggucken und Klappehalten aus Angst stärke mögliche Täter. Das Stück, mit dem das Leipziger Theater seit knapp zehn Jahren durch Klassenräume tourt, könne nur Impulse setzen. Ein Gefühl vermitteln, wie es ist, gemobbt zu werden. Mobbingerfahrungen aufarbeiten, wenn es diese in einer Klasse gebe, könne und solle es nicht, sagt Bedrich.

Von Manuel Niemann