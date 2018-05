Oschatz

Viele Oschatzer ärgerten sich am Mittwoch über den Anblick, der sie auf dem Fußweg der Leipziger Straße – nur wenige Meter von der Kreuzung Friedrich-Naumann-Promenade – erwartete. Dort war am Vortag eine größere Menge Müll abgeladen worden, die sich quer über den Bürgersteig verteilt hatte. Am Mittwoch wurde Sperrmüll in der Leipziger Straße abgeholt.

Bei dem Unrat handelt es sich jedoch um Hausmüll: Zerbrochene Fliesen, Papier und Pappen, Kunststoffbehälter, Lebensmittelverpackungen, Folien, Spielzeuge, diverse Kleidungsstücke und Lumpen. Teils in Abfallsäcken verpackt, teils über den Weg verteilt, teils in einem Einkaufswagen abgelegt. Ein Anwohner habe tags zuvor einen älteren Herren dabei beobachtet, wie er den Unrat zwecks Sperrmüllabholung auf der Straße entsorgt habe. „Ich hab’ mich auch gefragt, was er da alles raus räumt.“

Für den Abtransport des Sperrmülls ist die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz (Ato) verantwortlich. Die warnt auf ihrer Webseite davor, dass Verstöße gegen die Abfallwirtschaftssatzung – anonyme Ablagerungen, Entsorgung falscher Abfälle beim Sperrmüll – das Aus der bisherigen Straßensammlung nach sich ziehen könnten. Bis Redaktionsschluss war der Müll nicht beseitigt worden.

Von Christian Neffe